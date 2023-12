Il Natale dei Royals: perché Kate e William non mangiano mai insieme la mattina del 25 dicembre Sapevate che Kate Middleton e il principe William non hanno mai mangiato insieme la mattina del 25 dicembre? Ecco qual è il motivo nascosto dietro questa insolita tradizione natalizia della Royal Family.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le tradizioni natalizie della Royal Family inglese sono ormai note praticamente a tutti: i Windsor si riuniscono a Sandringham House il 24 dicembre e da quel momento in poi danno il via ai festeggiamenti tra sofisticati banchetti, scambi di regali e tè pomeridiani. La cosa che in pochi sanno è che non sono sempre tutti insieme: la mattina del 25 dicembre, in particolare, uomini e donne vengono separati per un motivo ben preciso, dunque il principe William e Kate Middleton, i due membri più in vista della famiglia, praticamente non hanno mai trascorso le prime ore del Natale fianco a fianco.

Cosa fanno i Royals il 25 dicembre

Il 25 dicembre è una giornata particolarmente impegnativa per la Royal Family britannica e non solo perché va in scena un'attesissima uscita pubblica all'ingresso della chiesa di Santa Maria Maddalena, a Sandringham. A poche ore dal banchetto della vigilia, i Windsor tornano a riunirsi anche per il tradizionale pranzo natalizio cucinato dallo chef reale. La cosa che in pochi sanno è che la mattina di Natale uomini e donne vengono divisi, ritrovandosi poi solo prima di uscire per la funzione religiosa, quando devono mostrarsi fianco a fianco di fronte i riflettori. Questo significa, dunque, che William e Kate Middleton praticamente non trascorrono mai insieme le prime ore del 25 dicembre.

La famiglia dei principi del Galles

Perché nel giorno di Natale vengono separati uomini e donne

Il motivo di questa "divisione" all'ora di colazione nel giorno di Natale? Probabilmente si tratta di un provvedimento messo in atto per far sì che le donne della famiglia abbiano più tempo per prepararsi in vista dell'evento ufficiale natalizio, dove tutto deve essere impeccabile, dagli abiti al trucco, fino ad arrivare all'acconciatura. La colazione nel palazzo di Sandringham viene servita alle 9 ma, se da un lato Kate Middleton e le altre la consumano in camere da letto, gli uomini si riuniscono in sala da pranzo fino alle 11, ora in cui comincia la funzione religiosa nella chiesa locale. Anche il menù è differenziato in base al sesso: frutta a fette, pane tostato, caffè e alimenti leggeri per le donne, uova, bacon, funghi, aringhe e rognoni alla griglia per gli uomini.

La cartolina di Natale dei principi del Galles