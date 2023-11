Il messaggio irriverente di Victoria dei Maneskin: saluta il Sud America in intimo e maxi stivali I Maneskin hanno salutato il Sud America e ora sono pronti per andare alla conquista dell’Australia. Prima di lasciare il Brasile, però, Victoria De Angelis è diventata protagonista dell’ennesimo scatto irriverente: ecco come ha posato.

I Maneskin continuano a conquistare il mondo intero con la loro musica e a dimostrarlo sono i traguardi raggiunti proprio nelle ultime ore agli MTV European Music Awards 2023, dove hanno trionfato nelle due categorie in cui erano nominati, Best Rock e Best Italian Act. Nel frattempo la band ha anche portato a termine i concerti sudamericani del RUSH! World Tour e ora si sta preparando per partire alla volta dell'Australia. Per celebrare la fine di questa prima parte di live Victoria De Angelis ha pensato bene di provocare i fan con una foto all'insegna dell'irriverenza: ecco come ha posato dopo lo show di San Paolo in Brasile.

Victoria De Angelis posa in intimo dopo lo show

Al termine del concerto a San Paolo, l'ultimo della tournée in Sud America, i Maneskin hanno condiviso sui social un album degli scatti più belli realizzati nelle recenti settimane. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata una foto in particolare che vede come protagonista Victoria. La bassista si trova del backstage dello show brasialiano e posa con indosso solo un reggiseno di pelle, un micro tanga di cui si intravede il laccetto laterale e dei maxi stivali. A fare la differenza, però, è il mini striscione che ha tra le mani, su cui è stato stampato a caratteri rosa glitter un messaggio abbastanza eloquente: "Vic please make me wet". Probabilmente si tratta di un regalo dei fan e a quanto pare Victoria lo ha apprezzato moltissimo, visto che le ha permesso di dare libero sfogo al suo innato animo provocatore.

Victoria De Angelis in Alessandro Vigilante

Il look per il concerto in Brasile

L'ultimo concerto in Sud America dei Maneskin è stato quello nella città più popolosa del Brasile, San Paolo. Seguita dallo stylist Michele Potenza, la band ha fatto firmare i suoi nuovi look ad Alessandro Vigilante.

Victoria e Damiano in Alessandro Vigilante

Ethan in total black con un top dallo scollo all'americana, Damiano con schiena e ombelico scoperti, Thomas con un completo magenta: la più audace è stata ancora una volta Victoria De Angelis. La bassista ha puntato sullo stile dark con un outfit da regina bondage caratterizzato da minigonna a portafoglio, reggiseno di pelle incrociato sul décolleté, cuissardes di vernice e un collarino decorato con una rosa al collo. Non sono mancati lo smalto nero e il rossetto marcato in un bordeaux scurissimo. Cosa indosseranno i quattro per la prima tappa australiana del tour?