Il matrimonio di Hussein di Giordania: i preparativi e gli ospiti (con l’incognita Kate Middleton) Tutto è pronto per un nuovo royal wedding: il figlio di Rania di Giordania sposerà Rajwa al Saif. Dall’anello di fidanzamento agli ospiti reali, tutto quello che c’è da sapere sull’evento.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A pochi mesi di distanza dal matrimonio della principessa Iman, la Giordania si prepara a celebrare un nuovo royal wedding: il principe Al Hussein di Giordania, figlio della regina Rania ed erede al trono di re Abd Allah II, sposerà Rajwa al Saif giovedì 1 giugno. L'annuncio del fidanzamento è arrivato a Capodanno e si annuncia l'evento dell'anno. La lista degli invitati comprende infatti molte teste coronate e ad Ammam fervono i preparativi. Cosa indosserà la sposa? Ma la vera domanda è: tra gli ospiti vedremo re Carlo o il principe William con la moglie Kate Middleton?

Lo stile di Rajwa al Saif, futura regina di Giordania

Il matrimonio della principessa Iman di Giordania con Jameel Alexander Thermiotis è stato un grande evento, ma il matrimonio dell'erede al trono ha un significato politico. La promessa sposa Rajwa al Saif infatti un giorno sarà regina. In molti paragonano la giovane architetta saudita a Rania di Giordania: entrambe sono sofisticate e sempre eleganti. Anche Rajwa, classe 1994, ama indossare sia i marchi di lusso europeo che le creazioni dei designer locali, mixando alta moda e tradizione artigianale. Rajwa al Saif e il principe Al Hussein si sono conosciuti negli Stati Uniti, dove entrambi studiavano. L'anello di fidanzamento con cui hanno ufficializzato il loro amore è una spettacolare creazione di Cartier con tre diamanti incastonati: uno a goccia, centrale, e due più piccoli ai lati.

Rajwa al Saif e il principe Hussein, foto via Instagram @rhcjo

Dove e quando si sposeranno Al Hussein e Rajwa al Saif

Il royal wedding sarà celebrato con rito tradizionale nel sontuoso palazzo Zahran, che trent'anni fa ospitò anche le nozze di Rania e del re Abd Allah. La data scelta è quella di giovedì 1 giugno, che nella settimana musulmana è un giorno prefestivo (come per noi il sabato). Ad Ammam ci si prepara ai festeggiamenti: il corteo nuziale, lungo 15 chilometri, sarà trasmesso su maxi schermi e per le strade sono state predisposte grandi misure di sicurezza. Le nozze sono state anticipate dalla festa dell'henné, dove la sposa ha indossato un abito bianco e oro pieno di ricami simbolici.

Il principe Al Hussein e la regina Rania di Giordania

Gli invitati al royal wedding

La lunga lista degli ospiti comprende moltissime famiglie reali di tutto il mondo, incluso il Giappone. Tra i reali europei è stata confermata la presenza dei reali d'Olanda insieme alla figlia, la principessa Amalia, ma non di quelli di Spagna quindi forse non vedremo Letizia Ortiz. Presenti anche i principi ereditari di Danimarca, Frederik e Mary. La corona svedese sarà rappresentata dalla principessa Victoria, ma la vera domanda riguarda la casa dei Windsor. Rania di Giordania era presente all'incoronazione di re Carlo, ma il sovrano potrebbe decidere di farsi rappresentare dai Wessex, Edoardo e Sophie, o addirittura dai principi di Galles: vedremo Kate Middleton alle nozze giordane?