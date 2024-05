video suggerito

Il Garrick non sarà più riservato agli uomini, il club londinese apre anche alle donne Dopo una bufera mediatica che ha complito il locale che si trova nel centro della capitale britannica, i suoi soci hanno deciso di optare per l'ammissione anche del genere femminile. Ma ci sono altri luoghi esclusivi nella City che non ammettono loro l'ingresso.

A cura di Annachiara Gaggino

Gli interni del Garrick

Il Garrick saluta la tradizione e si apre al "progresso". Lo storico locale londinese che ammetteva tra i suoi ospiti solo gli uomini permetterà l'accesso alle donne dopo quasi 200 anni. La decisione è stata presa dai soci del circolo con un voto favorevole del 60%. Si discuteva da anni a una riforma di questo tipo, ma la proposta aveva sempre incontrato l'opposizione di alcuni membri che lo consideravano uno stravolgimento dell'identità del luogo. Il circolo era finito, così, al centro delle polemiche anche seguito di una campagna portata a avanti dal The Guardian che accusava il locale di comportarsi come una loggia massonica, tanto da provocare l'imbarazzo di alcuni suoi membri che hanno preferito lasciare il club.

Le cause al Garrick

Secondo il quotidiano britannico questo genere di locali esclusivi e riservati agli uomini danneggiano la carriera e del genere femminile, che tramandare una tradizione patriarcale e classista. Nonostante il club non fosse frequentato dall'establishment come si riteneva diffusamente, ma soprattutto da attori e artisti, l'opinione era che fosse un luogo di ritrovo riservato dove si tessessero le trame del potere. Già nel 2020 il club per gentiluomini era finito nell'occhio del ciclone dopo l'imprenditrice Emily Bendell gli aveva fatto causa per perpetrare una politica discriminatoria. Le donne, fino a oggi, potevano visitare la collezione di dipinti e osservare alcune stanze del prestigioso locale, ma non era loro concesso diventarne soci.

Gli altri club riservati di Londra

Tuttavia, il Garrick non è l'unico locale per soli uomini che si trova nella capitale britannica. Tra le strade londinesi ci si può imbattere in altri locali esclusivi, come il White's dove l'allora principe Carlo festeggiò il suo addio al nubilato prima di sposare Lady Diana; ma anche il Traveller's, amato dai diplomatici e l'East India. Il Carlton, dove si ritrovano i conservatori, ha aperto le sue porte per la prima volta alle donne con l'arrivo di Margaret Thatcher ed è vero che nella City la vita sociale e lavorativa ruoto molto attorno ai circoli privati.

