Il compleanno del figlio di Kim Kardashian a tema Hulk: casa tutta verde e mini moto per i 3 anni Psalm, il figlio di Kim Kardashian e Kanye West, compie tre anni: la festa (in anticipo) era interamente dedicata a Hulk, tra slime, dolci e torta a tema.

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian ancora una volta ha conquistato il Met Gala indossando uno storico abito di Marilyn Monroe. Anche se non è stato sciolto il mistero sull'autenticità del vestito, la star dell'omonimo reality show "The Kardashians" ancora una volta ha catturato l'attenzione della stampa. Cosa ha fatto subito dopo? È tornata a casa per organizzare la festa di compleanno di Psalm, il figlio nato dalla relazione con Kanye West. Un party in anticipo – il bambino compirà 3 anni solo il 9 maggio – ma indimenticabile: Kim Kardashian ha trasformato la sua casa decorandola completamente di verde, in omaggio alla grande passione di Psalm, l'incredibile Hulk.

La festa a tema Hulk per il figlio di Kim Kardashian

Quale bambino non sogna una festa a tema supereroi? Per il piccolo -Psalm il sogno è diventato realtà: la casa dell'influencer è stata interamente decorata di verde con pupazzi a grandezza naturale di Hulk, skyline e un enorme di tunnel di palloncini.

L'influencer ha mostrato le decorazioni nelle storie di Instagram, in cui si vede addirittura una specchio "rotto" dai pugni del supereroe (ovviamente per finta). Nella foto si vede anche Kim Kardashian riflessa nello specchio con i capelli biondo platino tinti per interpretare Marilyn al Met Gala.

I bambini invitati alla festa hanno potuto divertirsi creando uno slime personalizzato (con mille varietà di lustrini e profumi) o giocando con una pignatta in giardino con il numero 3, l'età del festeggiato.

Per non parlare dei dolci: ogni bambino ha ricevuto un "pugno" di Hulk di cioccolata, da spaccare come un uovo, con all'interno smarties e dolcetti! Il festeggiato ha ricevuto una torta personalizzata con il suo nome, tutta verde.

Il piccolo Psalm, figlio di Kanye West e Kim Kardashian, ha fatto il suo ingresso al party su un piccolo quad personalizzato, verde e viola. Secondo i tabloid non erano presenti né il padre né Pete Davidson, il nuovo compagno della madre. Cosa riceverà il piccolo Psalm per il suo compleanno?