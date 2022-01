Il cappotto leopardato è il must dell’inverno: come abbinare l’animalier di giorno e di sera Dalle dive del cinema alle sfilate invernali, l’animalier non perde mai il suo fascino. Il segreto è scegliere bene linee e abbinamenti per sfoggiarlo senza scivoloni.

A cura di Beatrice Manca

Michael Kors

Il cappotto è il protagonista della moda invernale: protegge, riscalda ed è una potente dichiarazione di stile. Tra i cappotti must have dell'inverno 2022 il più audace è sicuramente il soprabito animalier, perfetto per farsi notare. La fantasia animalier ha conosciuto alterne fortune, ma non è mai passata di moda: sensuale o bon ton, provocante o lussuoso, quest'anno ritorna sulle passerelle di Etro, Dior e Lanvin grazie a eleganti cappotti cruelty free. Il leopardato viene ingiustamente considerato una fantasia difficile da portare: con i giusti abbinamenti però anche le stampe "feline" diventano ottime alleate di stile, in versione casual per il giorno e "da diva" per la sera.

Il maculato con i colori neutri

I cappotti animalier nascono come simbolo supremo di lusso: oggi sono in versione sintetica e cruelty free, ma conservano lo stesso fascino da diva. In voga nel secondo dopoguerra e negli anni Sessanta, i cappotti maculati tanto amati da Christian Dior sono tornati in passerella nella versione contemporanea di Maria Grazia Chiuri, abbinati a impalpabili abiti in tulle, pullover tricot e gonne a pieghe. L'energia vibrante del maculato deve essere lasciata protagonista assoluta del look: anche in versione corta, una giacca animalier è perfetta di giorno sui jeans e o su un look nei toni del tortora e del caffé. Il tocco retrò? Foulard o guanti coordinati, la quintessenza dell'eleganza.

Dior

Il cappotto leopardato con un look total black

L'abbinamento più facile (ma non per questo scontato) per un cappotto maculato è con un outfit total black: dolcevita, pantaloni a sigaretta e handbag coordinata. La stampa animalier farà la magia, elevando la semplicità del nero. La cantante Adele sfoggia un cappotto animalier in velluto firmato Etro: le scarpe con il tacco e la borsa griffata Balenciaga completano il look perfetto per la sera.

Adele in Etro

Il total look animalier

Il maculato nasce per essere guardato e ha tutta l'energia e la sensualità della giungla. Per conquistare la città di notte il leopardato dà il meglio di sé in versione total look: cappotto dalle linee pulite, tubino coordinato e pump in colori neutri, come propone Michael Kors. Lanvin invece punta su mantelle dal sapore bon ton, da indossate con minibag e stivali coordinati, per un look anni Sessanta ma sempre contemporaneo.