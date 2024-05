video suggerito

I tagli di capelli per le over 60: idee e consigli per chi ama la praticità ma non rinuncia allo stile Quale taglio di capelli scegliere quando si superano i 60 anni? Ecco i consigli da seguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quali sono i tagli di capelli da scegliere quando si superano i 60 anni? Con l'avanzare dell'età il proprio aspetto cambia in modo drastico ed è necessario accettare la comparsa dei segni del tempo, adeguando il proprio stile all'età matura. La chioma tende a rovinarsi, apparendo sfibrata e poco luminosa, dunque sarebbe bene scegliere delle acconciature pensate ad hoc per ringiovanire il proprio aspetto ma senza rinunciare allo stile. Se le over 50 amano il bon in ogni sua forma, il taglio preferito delle 60enni è quello corto con frange e ciuffi, l'ideale per essere super glamour ma allo stesso tempo femminili e grintose. Pixie cut, carré o long bob riccio: ecco quali sono i tagli perfetti per le over 60.

Il taglio di capelli corto è il più amato dalle over 60

Il pixie cut è in assoluto il taglio più amato dalle over 50. Oltre a essere pratico e facile da tenere in ordine, aggiunge anche un tocco grintoso e moderno alla propria immagine. Come se non bastasse, permette di "mascherare" con stile la chioma rovinata dall'avanzare dell'età.

Tilda Swinton

Non bisogna puntare necessariamente su acconciature mascoline o addirittura rasate sulla nuca, è possibile anche mantenere una lunghezza capace di incorniciare e addolcire il viso. I tagli corti più trendy sono quelli scalati e asimmetrici, con una frangia o un ciuffo laterale, da abbinare a schiariture e a effetti balayage.

Leggi anche Come vestirsi per un battesimo: consigli di stile per il look di mamme e invitate

Sharon Stone

L'iconico carré con la frangia che ringiovanisce

Il taglio più amato dalle over 60 è in assoluto il carré, il classico caschetto lungo fino alle spalle che si rivela incredibilmente glamour e versatile. Può essere portato liscio, extra riccio o semplicemente con delle beach waves sbarazzine, in ogni caso riesce a donare movimento e volume alla chioma.

Jane Fonda

La variante che più di tutte riesce a "ringiovanire" il proprio aspetto? Il bob con la frangia che riempie le linee e gli angoli del viso, minimizzando le rughe e i segni del tempo. Che sia a tendina, dritta e folta o bombata, non importa, la frangetta è un dettaglio capace di aggiungere fascino e personalità al proprio stile, rendendolo moderno e chiaramente riconoscibile.

Amanda Lear

Esempi di tagli di capelli medi per chi non vuole rinunciare alla lunghezza

I tagli di capelli medi sono perfetti per le over 60 che vogliono apparire naturali ed eleganti ma quali sono quelli dall'effetto anti-age? Il long bob è una vero e proprio must, soprattutto perché può essere personalizzato e valorizzato in modo differente rispetto alle occasioni e ai lineamenti del viso.

Julianne Moore

Le varianti più lunghe vanno a esaltare i visi ovali, quelli con i ciuffi lunghi sono l'ideale per i visi lunghi, mentre le pettinature molto sfilate si adeguano alla perfezione ai visi spigolosi. In ogni caso non devono mancare le scalature, ill rimedio ideale per riempire i volumi e minimizzare le rughe.

Michelle Pfeiffer

I tagli di capelli ricci consigliati per le donne over 60

I tagli di capelli perfetti per avere un aspetto più giovanile? Quelli da portare con delle pieghe ricce e mosse, dal wavy bob a un mullet rivisitato, fino ad arrivare al classico caschetto leggermente più lungo dietro.

Fran Drescher

In tutti questi casi l'acconciatura deve essere pulita e ben definita, magari con un frangia corta o un ciuffo per rendere tutto più sbarazzino. L'effetto messy è l'ideale per aggiungere un tocco moderno al look, armonizzando le linee del mento e gli zigomi. Quali colori scegliere? Se non si amano i colpi di sole e le sfumature, l'ideale sono i toni freddi e raffinati.

Susan Sarandon

Capelli lunghi: meglio scegliere un taglio scalato

Le over 60 che hanno la fortuna di non vedere i loro capelli rovinati col passare del tempo possono rimanere fedeli ai tagli lunghi, a patto che vengano curati con regolarità con trattamenti rinforzanti, maschere anti-age e prodotti ricostruttivi.

Andie MacDowell

L'ideale è evitare le lunghezze extra, le acconciature dritte e le pieghe lisce che rischiano di appesantire il look, facendo apparire la pelle meno tonica e luminosa. Meglio, invece delle scalature che danno vita a dei naturali giochi di volume. Cosa dire del colore? Le chiome lunghe possono essere tranquillamente lasciate del proprio colore naturale, anche quando sono grigie, ma in alternativa si può aggiungere qualche tocco di originalità con schiariture e colpi di sole che illuminano il viso.

Demi Moore