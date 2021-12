I regali di Natale a costo zero: le idee per stupire gli amici senza spendere (quasi) nulla La cosa più preziosa da regalare alle persone care è il nostro tempo: una canzone speciale, un biglietto scritto a mano o un dolce possono fare la differenza.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra meno di una settimana è Natale e come ogni anno è scattata la corsa dei regali dell'ultimo minuto per sorprendere i genitori, il partner o gli amici. Un regalo riuscito non è necessariamente un regalo costoso: si può fare bella figura anche spendendo una piccola cifra, con doni personalizzati e low cost. Ma nella scelta dei doni c'è qualcosa che conta più del prezzo: il nostro tempo e la nostra cura. Scrivere un biglietto, recuperare un ricordo del passato o cucinare un dolce per qualcuno sono tutti ottimi modi per dimostrare il nostro affetto alle persone care spendendo (quasi) nulla.

1. I biscotti di Natale

Il buon cibo è da sempre una forma di amore e di condivisione. Un'idea simpatica e low cost per far felici i colleghi di ufficio o i vicini di casa è regalare i tradizionali biscotti natalizi a forma di omino di pan di zenzero, stella cometa o abete. Sono facilissimi da realizzare, fanno subito aria di festa e di sicuro non verranno sprecati né riciclati come tanti regali inutili e sgraditi.

la tradizione natalizia dei biscotti a forma di stella

2. Una playlist personalizzata

Le piattaforme di streaming musicali come Spotify permettono di creare playlist personalizzate da condividere o da dedicare. Un'idea perfetta per gli amici di lunga data, che potranno rivivere i momenti più belli attraverso le canzoni del cuore, da ascoltare e riascoltare. Un vero tuffo nel passato, ma virtuale. Il vantaggio? Non serve vedersi a cena per scambiarsi un regalo digitale!

Leggi anche La cartolina di Natale dei reali di Spagna: le principesse Leonor e Sofia indossano i maglioni

3. Una lista di film e di libri per gli indecisi

Diciamo la verità: nelle serate "divano e tv" si passa più tempo a scegliere un film che a guardarlo. Perché non semplificare la vita all'amico indeciso stilando una lista di film o di serie tv da guardare? Ci si può sbizzarrire aggiungendo una citazione cult, una sinossi spiritosa e poi consegnare il prezioso elenco tramite un bigliettino di carta o una mail piena di gif. La stessa cosa si può fare con i libri, magari scegliendo un tema: libri per evadere, per viaggiare con la fantasia, per ritrovare l'amore…

4. Un oggetto fatto a mano

Comprare qualcosa a poco prezzo è senz'altro il modo più semplice di esaurire la lista dei regali di Natale, ma con un po' di manualità si può creare un regalo veramente speciale. Una sciarpa lavorata ai ferri o un cappellino fatto all'uncinetto sono unici (e di tendenza!) ma ognuno può sbizzarrirsi con il proprio hobby: una candela profumata, un barattolo di marmellata, una scatola dipinta. Regali unici, originali e assolutamente sostenibili!

5. Una foto ricordo incorniciata

Nell'epoca del digitale abbiamo la memoria del telefono piena di foto ma sempre meno ricordi stampati su carta. Il feed di Instagram è diventato il nostro nuovo "album" da sfogliare se ci sentiamo nostalgici. Se cercate un regalo per far felici gli zii, i nonni o i genitori provate a ripescare una foto del passato, da stampare e incorniciare. Con una dedica sul retro la lacrimuccia è assicurata.

6. Un video di ricordi

Per chi preferisce la versione digitale delle foto ricordo c'è un trucco facilissimo per creare video personalizzati. Le gallerie fotografiche degli smartphone permettono di creare dei video ricordo con le foto più importanti, aggiungendo musica e didascalie. Esistono procedimenti simili sia per i sistemi Android che per iOS, facilmente accessibili anche dal cellulare. Una volta creato, è facilissimo da condividere con gli amici, magari inviandolo proprio la notte di Natale…

le Christmas Card personalizzate

7. Una lettera da spedire

Le lettere d'amore sono ormai scomparse, ma rimangono un'idea d'effetto per stupire gli amici che si sono trasferiti lontano o per i parenti che non vediamo mai. Basta una dedica affettuosa o un disegno fatto a mano per lasciare il segno in un modo inaspettato. Se non vi sentire ispirati potete sempre copiare la tradizione anglosassone delle cartoline di Natale: un biglietto ironico o una fotografia scalderanno il cuore di chi le riceve molto più dell'ennesima agenda.

8. Una visita a sorpresa

La cosa più preziosa che possiamo regalare alle persone a cui vogliamo bene è il nostro tempo. La pandemia rende necessario avere qualche cautela in più, ma ci sono molti modi in cui possiamo colmare le distanze: andare a trovare qualcuno che non vediamo da tempo, organizzare una passeggiata nella natura o fare una semplice telefonata. I social hanno reso più facile tenersi in contatto, ma un anno e mezzo di pandemia ci ha insegnato quant'è bello (e prezioso) condividere un momento insieme!