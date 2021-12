La guida definitiva ai regali di Natale 2021 per mamma, papà, il partner e gli amici Natale è alle porte: le idee più originali e i tendenza per non sbagliare con i regali dell’ultimo minuto.

A cura di Beatrice Manca

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano ufficialmente dieci giorni a Natale. Ogni anno ci si ripromette di non ridursi all'ultimo minuto per fare i regali, ma ogni anno ci si ritrova puntualmente al punto di partenza nonostante liste e buoni propositi. Niente panico però: questa è la guida definitiva per trovare il regalo perfetto per il papà, l'amica del cuore o il vicino di scrivania. Dalle coccole di bellezza ai libri da collezione, dagli accessori di moda ai regali tecnologici, impossibile non trovare il regalo giusto da mettere sotto l'albero.

I regali di Natale per il partner

Il regalo più impegnativo spesso è quello per la persona più vicina al cuore, la nostra dolce metà. Per fare un regalo diverso dal solito (e andare a colpo sicuro) l'ideale è puntare sulle passioni del partner: chi ama l'avventura adorerà le nuove giacche a vento di Napapijri, una camicia a quadri o una macchina fotografica di ultima generazione per catturare ogni momento insieme. Per conquistare una fashion victim niente di meglio che un paio di occhiali da sole spiritosi (da sfoggiare nei primi weekend fuori città) o un libro da esposizione sulla grande moda italiana. C'è spazio anche per i grandi classici, dalla lingerie ai gioielli minimal, per essere sempre "vicini" alla persona amata.

I regali più originali per mamma e papà

Natale è il momento in cui le famiglie si riuniscono: quale miglior occasione per coccolare un po' i nostri genitori? Quest'anno però niente pantofole per papà o un grembiule nuovo per la mamma: perché non regalare una bella bottiglia del liquore preferito o un prodotto di bellezza per una spa casalinga? Oppure un oggetto di design per la casa, come i cuscini e le coperte firmate JW Anderson. Anche i genitori hanno bisogno di svago: un'idea originale può essere regalare una gift card da spendere in mostre, eventi e musei oppure un romantico corso di cucina per due.

Le idee regalo per amici e colleghi

Quest'anno, con le dovute cautele, si torna a brindare con gli amici. E con le feste torna l'eterna domanda: cosa regalare a chi ha già tutto? Per l'amico o l'amica che ha sempre freddo niente di meglio che un cappello o una sciarpa colorata, il connubio perfetto tra regalo utile e cool. Fratelli e cugini giramondo apprezzeranno uno zaino, un orologio hi-tech o uno speaker portatile, per far festa ovunque. I vicini di scrivania saranno felici con una tazza termica, per "prolungare" la pausa caffé anche fuori dall'ufficio o con gli articoli di cartoleria griffati.