Regali di Natale low cost: le idee per fare un figurone con 20 euro Oggetti di arredamento che creano l’atmosfera natalizia, prodotti per la cura di sé o accessori spiritosi: questi regali di Natale sono piccoli solo nel prezzo.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale è alle porte e con i pranzi di famiglia e gli apertivi torna anche il rito dello scambio di regali. Tra i regali di tendenza del 2021 ci sono sicuramente oggetti di design, accessori di moda caldi e chic e trattamenti beauty personalizzati. Che fare però se il budget è piccolo e la lista di colleghi, amici e nipotini è lunga? La soluzione c'è: regali mini solo nel prezzo, ma perfetti per far felice chi li riceve. Una coccola beauty, un momento di relax in casa, un dolce natalizio gourmet o un buon libro: i modi per star vicino alle persone care sono infiniti. Con questa lista di idee regalo utili e spiritose il portafogli ringrazia e la bella figura è assicurata!

I regali low cost che puntano su relax e bellezza

Le feste di Natale sono per molti il momento tanto atteso per ricaricare le batterie e rilassarsi: perché non approfittare per regalare prodotti dedicati alla cura di sé? Una bomba da bagno effervescente di Lush farà felici i più piccoli, mentre i sali da bagno di Dr. Hauschka sono perfetti per ricreare una spa in casa. A piccolo prezzo si può regalare un olio per la cura della barba o un prodotto di make up iconico: oggetti che accompagneranno la quotidianità di chi li riceve come un piccolo gesto di gentilezza quotidiana.

I regali low cost per la casa

Al motto di "piccola spesa, massima resa" si può regalare un oggetto per la casa che "accenda" l'atmosfera natalizia: una candela profumata, un pot-pourri o una ghirlanda da appendere alla porta. Perché non sbizzarrirsi poi con un paio di ciabatte o di calzini spiritosi, come quelli firmati Calzedonia? Per gli indecisi, la soluzione più semplice è puntare su grandi classici: un buon panettone o un pandoro artigianale, magari con una confezione di design, che mettano tutti d'accordo. Con regali così, il pericolo del "riciclo" è decisamente scongiurato!