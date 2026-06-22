I bozzetti di Karl Lagerfeld vanno all’asta: le offerte partiranno da 1 euro al pezzo

Per quale motivo si torna a parlare di Karl Lagerfeld a 6 anni dalla sua morte? A inizio luglio verranno messi all’asta i suoi bozzetti inediti: ecco dove.

Sono passati oltre 7 anni dalla morte di Karl Lagerfeld ma ancora oggi viene considerato uno degli stilisti più leggendari della storia della moda. Ha diretto Chanel, diventandone il simbolo, è stato alla guida di Fendi e ha lanciato anche un brand tutto suo: come se non bastasse, la sua immagine con occhiali da sole, codino bianco e completi eleganti, è sempre stata letteralmente iconica. Oggi si torna a parlare di lui ma gli omaggi e i tributi non c'entrano nulla: presto verranno messi all'asta alcuni suoi inediti bozzetti.

I disegni inediti di Karl Lagerfeld

Dal 2 all'8 luglio Sotheby's metterà all'asta oltre mille disegni personali di Karl Lagerfeld. Si tratta di oltre mille schizzi, bozzetti e modellini da lui stesso ideati ma mai visti prima, dunque mai consegnati alle Maison per cui ha lavorato. Risalenti al periodo che va dagli anni '60 al 2019, sono stati realizzati con pennarelli, acquerelli e materiali inconsueti, rivelando in modo inedito il metodo di lavoro dello stilista. In alcuni casi sono presenti anche delle annotazioni sui lati che spiegano le fonti di ispirazione e le riflessioni. No solo opere tecniche e dettagliate, i bozzetti del designer sono una sorta di naturale proseguimento del suo estro, con cui riusciva a rappresentare materialmente la sua idea di moda.

La mostra dedicata all'iconico stilista

La passione dello stilista per il disegno non è è sorpresa per i suoi sostenitori. Quando era ancora in vita, infatti, Karl raccontava: “Credo nello schizzo perché c’è qualcosa di molto sensibile che non si ottiene da un computer, che fa sembrare tutto uguale. Mi piace disegnare e mi piace vedere le linee realizzate dai miei schizzi”. Accanto ai disegni, inoltre, verranno battuti all'asta anche documenti di lavoro, gadget e alcune paia dei celebri guanti di pelle con le falangi scoperte. Per tutti i pezzi, che verranno lasciati in mostra a Parigi fino al 7 luglio, le offerte potranno partire da 1 euro ma, vista la loro iconicità, non si esclude che raggiungeranno cifre da capogiro in pochi minuti.