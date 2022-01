Halle Berry con caschetto nero e trucco gioiello: col nuovo look si trasforma in Cleopatra Halle Berry si è servita dei social per documentare la sua nuova trasformazione. Per un servizio fotografico esclusivo è diventata Cleopatra con tanto di caschetto nero e trucco gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

Halle Berry è una delle attrici più amate di tutti i tempi e, nonostante abbia raggiunto i 55 anni, sembra non sentire affatto il peso del tempo che passa. È icona di bellezza e di stile, vanta una silhouette super tonica e un fascino irresistibile che fa invidia anche alle 20enni e, dal punto di vista professionale, continua a essere super richiesta. Siamo sempre stati abituati a vederla spaziare tra tagli cortissimi e acconciature medie e sbarazzine ma di recente ha cambiato radicalmente stile. Sui social ha documentato la sua trasformazione in Cleopatra con tanto di caschetto total black e make-up gioiello.

La nuova frangia di Halle Berry

Dite addio alla chioma castana con le sfumature dorate di Halle Berry, oggi è passata al total black. Sui social ha documentato la sua ennesima trasformazione con un selfie realizzato nel backstage di un inedito progetto lavorativo, lasciando senza parole i fan con un nuovo hair look. L'attrice è diventata Cleopatra con un caschetto corto, nero e con la frangetta netta: sebbene probabilmente si tratta solo di una parrucca, il cambiamento è evidente e la rende una vera e propria regina. Nella didascalia ha dunque portato l'attenzione sul personaggio interpretato dicendo: "Metà donna. Metà guerriera. Delicata e forte".

Halle Berry segue il trend del make-up gioiello

Il motivo di questo improvviso cambio look? Halle Berry è diventata protagonista di una serie di spot pubblicitari per Caesars Sportsbook e non ha resistito alla tentazione di darne una piccola anteprima ai followers. Il dettaglio che ha reso la trasformazione ancora più estrema? Il make-up scintillante. La diva ha seguito il trend dei trucchi gioiello, contornando gli occhi non solo con una marcata linea di eye-liner in pieno stile Cleopatra ma anche con una serie di cristalli gold applicati sotto le sopracciglia. La Berry non è forse meravigliosa anche in versione regina d'Egitto?