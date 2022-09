Halle Bailey, la Sirenetta Disney alle sfilate di Parigi: com’è l’attrice fuori dal set Halle Bailey sarà Ariel nel film La Sirenetta: alla Paris Fashion Week mostra di avere le idee chiare in fatto di stile con abiti fascianti e dettagli cut out.

A cura di Beatrice Manca

Una Sirenetta con la passione per la moda. L'attrice Halle Bailey da qualche settimana è sotto i riflettori: sarà lei a interpretare Ariel nel nuovo live action Disney La Sirenetta, scelta che ha portato con sé entusiasmo e polemiche per la scelta di un'attrice nera. L'attrice 22enne in fatto di stile ha le idee chiare: è anche una modella ed era in prima fila alla sfilata di Off-White presentata durante la Settimana della Moda di Parigi.

La nuova Sirenetta è un'appassionata di moda

Halle Bailey non è solo un'attrice: è una cantante (ha un duo insieme alla sorella Chloe) e ha anche lavorato come modella. Nel 2017 ha sfilato per Dolce&Gabbana, ma all'epoca la sua carriera non era lanciata come ora. La fama mondiale infatti è arrivata con l'annuncio del ruolo da protagonista nel film La Sirenetta. Le prime immagini del trailer sono diventate virali, spaccando l'opinione pubblica: c'è chi avrebbe preferito un'attrice più "somigliante" al cartone animato (quindi bianca) e chi apprezza la celebrazione della diversità in un film che sicuramente sarà visto da migliaia di bambine nel mondo, facendole finalmente sentire rappresentate. In attesa dell'uscita del film, prevista per il 23 maggio, Halle Bailey ha sfoggiato il suo stile glamour in diverse occasioni. Ama gli abiti lunghi e fascianti, le linee aderenti e i colori brillanti: una vera sirena, anche sul red carpet!

Halle Bailey alla sfilata Off–White

Di recente abbiamo visto Halle Bailey anche alle sfilate di Parigi, seduta accanto a Naomi Campbell allo show di debutto di Ibrahim Kamara per Off-White. L'attrice ha "anticipato" alcuni dettagli della collezione indossando un minidress nero con un disegno geometrico blu: un intreccio di linee che ricreava le forme del corpo femminile. L'abito era caratterizzato da un oblò centrale, all'altezza dell'ombelico. Ha poi completato il look con sandali neri e con applicazioni gioiello tra i capelli: altro che l'arriccia-spiccia che tanto piaceva alla Ariel dei cartoni animati!