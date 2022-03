Gucci Osteria da Massimo Bottura, quanto costa la colomba di Pasqua Si tratta di una versione agrumata della classica colomba pasquale “vestita” da Gucci, che ha disegnato la confezione in latta con la celebre stampa floreale.

A cura di Beatrice Manca

Il conto alla rovescia per Pasqua è cominciato: domenica 17 aprile le famiglie italiane si riuniranno per celebrare, in modo laico o religioso, le festività pasquali. Ogni regione ha le sue tradizioni gastronomiche – dall'agnello alle uova, fino alla pastiera – ma sicuramente in tavola non può mai mancare la colomba. Questo dolce tipico pasquale nasce per "ottimizzare" i macchinari del panettone: l'impasto è molto simile, ma a fare la differenza è la glassa con mandorle e amaretti e ovviamente la forma, che riprende il più tipico dei simboli pasquali, una colomba in volo. Negli anni la tipica ricetta ha subito moltissime variazioni: impasti gourmet o vegani, per accontentare tutti i palati. Ovviamente esiste anche una colomba "griffata": quella creata dalla Gucci Osteria di Firenze, il ristorante stellato creato dallo chef di fama mondiale Massimo Bottura.

Anche se la versione che tutti conosciamo è nata negli anni Trenta per una geniale intuizione del pubblicitario Dino Villani, le testimonianze di un dolce pasquale sono molto antiche e si perdono nei secoli. Ereditando questa grande tradizione gastronomica, la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze ha presentato la "sua" colomba in edizione limitata. La nuova versione del dolce è stata ideata dagli chef Karime Lopez e Takahiko Kondo e poi "vestita" da Gucci, che ha disegnato la confezione in latta con la celebre stampa floreale della casa di moda.

Si tratta di una versione del classico dolce al profumo degli agrumi: a fare la differenza, sono gli ingredienti di primissima qualità, tra cui il bergamotto italiano candito tagliato a mano e yuzu proveniente dal Giappone. La colomba è in vendita presso la Gucci Osteria di Firenze, ma si può comprare da ogni città d'Italia attraverso l’e-shop della Gucci Osteria Firenze fino al 14 aprile. Il dolce viene venduto nel formato da un chilo, già confezionato nella scatola di latta, al prezzo di 80 euro. Il regalo ideale per gli appassionati di moda: da mangiare con gli occhi!