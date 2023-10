Giulia Stabile torna ad Amici col doppio look: balla in pantaloni over, poi sfoggia minigonna e tacchi Giulia Stabile è tornata ad Amici di Maria De Filippi come ballerina professionista e lo ha fatto con un doppio look. Se per l’esibizione ha scelto dei pantaloni comodi, a fine puntata ha cambiato radicalmente stile.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 tornato a intrattenere il pubblico la domenica pomeriggio. La prima puntata è andata in onda la scorsa settimana e, oltre ai numerosi ospiti speciali, da Angelina Mango ad Annalisa, ha anche visto diversi ragazzi conquistare l'ambita felpa logata grazie al loro talento. Ieri, in occasione della seconda puntata, è tornata sul palco anche Giulia Stabile, la vincitrice dell'edizione 2021 che oggi è tra i ballerini professionisti: ecco cosa ha indossato prima per l'esibizione, poi per il gran finale nei panni di co-conduttrice.

Giulia Stabile è tra le ballerine professioniste di Amici

Giulia Stabile è ormai uno dei volti più amati di Canale 5: dopo aver preso il posto di Belén Rodriguez come co-conduttrice di Tu Sì Che Vales, dove sta spaziando tra tacchi a spillo griffati e reggiseni in denim, ora è tornata anche ad Amici come ballerina professionista. Ieri pomeriggio c'è stata la sua prima esibizione, ha infatti mostrato la coreografia che di lì a poco una concorrente a rischio eliminazione avrebbe interpretato, e lo ha fatto con un look comodo ma allo stesso tempo trendy. Ha puntato sul total black abbinando un paio di pantaloni over a un crop top incrociato sul seno e con coprispalle incorporato. Non sono mancate le sneakers, perfette per scatenarsi a tempo di musica, e un tocco glamour con un rossetto bordeaux molto marcato.

Giulia Stabile in total black

Le slingback di Giulia Stabile

A fine puntata Giulia è tornata sul palco con uno stile completamente rinnovato. Per presentare la partnership tra Amici e Oreo ha lasciato nell'armadio i comodi abiti da ballerina, preferendo qualcosa di più fashion. Ha lasciato le gambe in vista con una minigonna a pieghe in grigio, l'ha abbinata a un top firmato Diesel, un modello a righe cipria e marroni con maniche lunghe, fiocco annodato dietro al collo e cut-out sulle spalle. Non ha rinunciato ai tacchi alti, seguendo il trend delle slingback con un paio di adorabili pumps rosa col tallone scoperto di Zara. In questa nuova versione icona glamour Giulia non è forse adorabile?