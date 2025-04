Giulia Salemi svela i suoi piaceri inconfessabili: “Guilty pleasure hot? Io sono una nonna” Quali sono i piaceri inconfessabili di Giulia Salemi? Da quello in cucina a quello beauty, dal guilty pleasure di quando era bimba fino a quello hot, ecco cosa ha confidato a Fanpage.it. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Si chiamano guilty pleasure perché anche se danno una certa soddisfazione, sono azioni o preferenze che tendiamo a tenere nascoste. Sappiamo che magari non verrebbero accettate in quanto socialmente mal viste o poco "alla moda". Sono quelle cose che nessuno si aspetterebbe da noi e che quindi ci mettono in conflitto, perché ci danno piacere, ma al tempo stesso ci fanno sentire in colpa. Fanpage.it ha chiesto a Giulia Salemi i suoi: quelli culinari, quelli musicali, quelli hot in camera da letto, quelli che condivide con la famiglia.

Cosa fa Giulia Salemi quando è sola in casa

Giulia Salemi sta vivendo una nuova entusiasmante avventura, qualcosa di emozionante che ha a lungo desiderato: la maternità. A gennaio è nato Kian, che ha portato nelle vite dei suoi genitori tanta luce: lei e il compagno, Pierpaolo Pretelli, sono al settimo cielo. Sicuramente la loro quotidianità è stata stravolta dall'arrivo del piccolo, che è diventato il centro assoluto del loro mondo, ma sono entusiasti di essere genitori. La vita con un bambino così piccolo ha portato entrambi a ridefinire le giornate, le priorità: ruota tutto intorno a lui, alle sue necessità. Il tempo libero è poco, sia quello da dedicare a se stessi che alla vita di coppia: anche organizzare un weekend fuori porta è ovviamente un'impresa adesso!

L'influencer, infatti, quando riesce a stare sola in casa si concede il suo guilty pleasure per eccellenza: "Il guilty pleasure quando sono sola in casa è tutta la mia routine che ora ovviamente riesco a fare molto meno con Kian: diciamo che sono la sua schiava. Maschere, tools, rulli, patch, impacchi, olii: un tempo mi dedicavo dure ore. Adesso se riesco a dedicarmi 5-10 minuti è tanto". Il bimbo la assorbe completamente, ma non potrebbe essere più felice: "Sono appagata in questo momento a guardare il piccolino quando dorme, che è proprio beato, bello! Eccolo: il mio guilty pleasure: lo riempio di baci, mi sembra Cicciobello con queste guanciotte. Ha due mesi e mezzo e pesa tipo sei chili e mezzo! Ha queste guanciotte giganti. E io gli do tutti questi baci a schiocco e starei ore a baciarlo. Quando piange è meno guilty pleasure!".

Quali sono le ossessioni fashion e beauty dell'influencer

Da appassionata di beauty e moda, anche in questi campi Giulia Salemi ha le sue piccole ossessioni. Sul fronte fashion, ci sono un paio di cose che non mancano mai nel suo guardaroba, ricorrenti nelle sue scelte di stile: "Uno è l'occhiale da vista: non ci vedo veramente, ma mi piace tantissima, lo metto sempre perché mi dà un po' l'aria da intellettuale. Altra cosa che amo tantissimo è il jeans morbido taglia over. Mia mamma mi dice: ma vestiti più femminile, che ti valorizzi il lato B. Io invece metto i pantaloni boy quindi taglio maschile che mi fanno piatta dietro, però li amo tantissimo. Rubo i jeans a Pierpaolo e lui li ruba a me: visto che compro tutto over, ci scambiamo i vestiti". Sul fronte beauty c'è qualcosa a cui Giulia Salemi proprio non saprebbe rinunciare: "Combo labbra: le labbra devono essere sempre perfette con un po' di matita overline, un rossetto nude, un gloss, un lip oil super idratante. Sto spesso struccata, ma l'importante è che le labbra siano idratate e rimpolpate".

Qual è il guilty pleasure hot di Giulia Salemi

E a proposito di Pierpaolo Pretelli, con cui sta dal 2021: "Guilty pleasure hot? Io sono una nonna! Colpa di mia mamma e dell'educazione persiana. Sono all'antica. Mia nonna si chiama Giuliana e io sono come lei, che metteva la sua sottoveste di pizzo elegante ed era favolosa. Questo al massimo. Non ho bisogno di indossare nulla: basta togliere il pigiama e via, cotto e mangiato!".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il guilty pleasure di coppia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono amatissimi e molto seguiti sui social. Galeotto fu il Grande Fratello: il loro è un amore nato davanti alle telecamere, proseguito poi una volta terminato il percorso nel reality. Il loro guilty pleasure di coppia ha a che fare col relax: "Per eccellenza è la spa: non devi cucinare, non devi sistemare, essere viziati per un weekend". Quando è lontano da casa, l'influencer ha ammesso: "Il mio guilty pleasure in vacanza è usare meno i social. È un momento dove mi sento legittimata a concentrarmi su un buon vecchio libro".