Giorgia Soleri e Federippi: dal femminismo ai piaceri inconfessabili, “Le attiviste” si raccontano Giorgia Soleri e Federica Fabrizio sono “Le attiviste” di Pechino Express 2023. Dai guilty pleasure ai gatti, dalle patologie agli studi fatti, le due amiche si raccontano a Fanpage.it rispondendo (al contrario) alle domande più cliccate su Google riguardanti vita privata e professionale.

A cura di Giusy Dente

Il viaggio dell'edizione 2023 di Pechino Express si articola tra India, Borneo malese e Cambogia: Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono al timone del programma che vede 9 coppie in gioco. Tra queste c'è quella formata dalle amiche di vecchia data Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (in arte Federippi), "Le attiviste". In coppia le due hanno risposto per Fanpege.it alle domande che gli utenti rivolgono a Google, per sapere di più sul loro lavoro, la carriera, la vita privata. L'una ha risposto alle domande riguardanti l'altra, dimostrando di conoscersi davvero molto bene.

Chi sono Giorgia Soleri e Federippi

Federippi è il soprannome di Federica Fabrizio. "Si chiama così da Pippi, avendo capelli rossi ed essendo una bambina monella nonostante abbia 27 anni. E quindi da Fedepippi è diventato Federippi" ha spiegato Giorgia Soleri. Federippi è nata a Matera e vive a Roma; si è specializzata in Professioni sanitarie (Ortottica) e ha lavorato nella ricerca, nell'ambito della disabilità visiva. Tutt'altro il percorso di Giorgia Soleri, che è molto conosciuta anche in qualità di scrittrice: "Scrive poesie da tanto tempo, ha scritto anche un libro: "La signorina nessuno". Io l'ho presentato nel giorno di uscita, lo sento un po' come mio nipote" ha detto Federica. Scherzando sul perché sia diventata famosa (poesie a parte) la materana ha detto: "È diventata famosa grazie ai suoi gatti, che sono praticamente i suoi manager".

Il femminismo, una passione in comune

Federippi ha parlato anche di un altro aspetto della carriera di Giorgia: "Fa la femminista guastafeste" ha spiegato. E il femminismo è un argomento che le unisce. Alle telecamere di Fanpage.it Giorgia ha detto: "Federica ha scoperto il femminismo dopo il liceo, le ha dato delle risposte a domande a cui non sapeva dare risposta, per esempio: perché vengo trattata in modo diverso dai compagni di classe? Lei ha deciso di entrare a far parte del movimento femminista e provare ad agire un cambiamento nel mondo, a sensibilizzare, a fare attivismo online e offline".

I social non sempre sono un luogo sicuro

Essere molto presenti sui social non è sempre facile, proprio perché si ha a che fare con una platea ampia che si sente spesso in diritto di dire qualunque cosa. Per questo, c'è stato un momento in cui Giorgia Soleri ha lasciato Instagram. Le motivazioni le ha spiegate la sua compagna di viaggio, mettendo l'accento sulla salute mentale che spesso viene minata dalla permanenza online, a contatto con gli haters: "Quando ti rendi conto di vivere in un contesto che fatichi a gestire, perché c'è gente che ti lancia addosso giudizi senza che tu li abbia chiesti, ti fermi e ti dici: ma questo mi fa bene o mi distrugge lentamente? Quando la risposta è la seconda si possono fare due cose: autodistruggersi o fermarsi un secondo".

Di cosa soffre Giorgia Soleri

Un argomento su cui Giorgia Soleri si espone molto sui social, per sensibilizzare e per essere d'aiuto ad altre ragazze come lei, è il racconto delle sue patologie. Da tempo combatte con delle patologie croniche di cui parla proprio affinché si faccia luce su queste problematiche, che spesso vengono invece taciute. "Endometriosi, vulvodinia, neuropatia del pudendo, fibromialgia, adenomiosi: soffre di queste patologie croniche e purtroppo la medicina è un altro ambito dove il corpo femminile non è al centro della ricerca. Siamo un po' indietro e grazie a persone come Giorgia forse lo saremo un po' meno tra qualche anno" ha commentato Federica.

Il segreto di Giorgia Soleri

Essendo amiche da tanto tempo, Federippi conosce benissimo l'amica: sa anche i suoi cosiddetti "guilty pleasure". Non ha avuto dubbi nel rispondere a questa domanda posta a Google dagli utenti del web: "I podcast true crime sono il suo guilty pleasure. E non mette le cuffie: spara il volume al massimo e tu devi sentire con lei di morti ammazzati". In tutte le diversità che le caratterizzano e che sono fonte di arricchimento nella loro amicizia, su una cosa sono d'accordo: l'una non avrebbe immaginato compagna di viaggio migliore a Pechino Express! Giorgia dell'amica ha detto: "È disponibile, accogliente, simpatica, canta bene e balla ancora meglio, sta un po' in fissa con l'igiene. Scoprirete tutto a Pechino".