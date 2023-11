Giorgia arriva a Sanremo 2024: l’eleganza semplice della cantante sul palco dell’Ariston L’artista romana torna al Festival della Canzone Italiana accanto ad Amadeus durante una delle serate della kermesse. Dopo il suo esordio nel 1993, la cantante ha sceso più volte la scalinata del famoso teatro, sia da concorrente che da ospite, sfoggiando sempre una raffinatezza essenziale mantenendo l’attenzione sulla sua voce.

A cura di Annachiara Gaggino

Giorgia a Sanremo in Dior nel 2023

Cresce l'attesa per l'edizione 2024 del Festival di Sanremo. Mentre si aspetta l'annuncio dei cantanti in gara Amadeus, alla direzione artistica della kermesse per il quarto anno di fila, ha già svelato alcune anticipazioni. Il presentatore porterà sul palco accanto a lui Marco Mengoni e Fiorello, rispettivamente durante la prima e l'ultima serata mentre nel pieno della gara sarà affiancato da Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino.

Giorgia a Sanremo in Dior nel 2023

Giorgia torna così sul palco dell'Ariston come co-conduttrice dopo il suo grande ritorno come concorrente nel 2023, ad esattamente trent'anni dal suo esordio al Festival.

Giorgia a Sanremo nel 1995

La cantante romana ha fatto il suo debutto sul palco dell'Ariston nel 1993, vincendo Sanremo Giovani e guadagnandosi così il posto come concorrente tra i le nuove proposte dell'edizione dell'anno successivo, la canzone non vince ma ottiene molto successo tra il pubblico e Giorgia si presenta in gara tra i big nel 1995. Con Come saprei l'artista si guadagna il primo posto indossando un look dallo stile mannish.

Giorgia a Sanremo nel 2001

I look di Giorgia a Sanremo

Uno stile, quello di Giorgia, che non è mai stato eccentrico; elegante e semplice, la cantante ha sempre dato più spazio alla sua voce che ai suoi abiti. Dagli accessori al make-up la cantante si è fatta portavoce di una raffinatezza essenziale, lasciando trionfare il suo talento. Torna a Sanremo nel 1996 e nel 2001, posizionandosi al secondo posto dopo Elisa, le due avevano portato in gara rispettivamente Di sole e di azzurro e Luce, due canzoni che sono state riproposte proprio lo scorso anno nel corso della serata dei duetti. Le due hanno dato prova di tutta la loro bravura, incantando l'Ariston.

Giorgia a Sanremo nel 2008

L'evoluzione di Giorgia negli anni

Quella del 2001 è stata l'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana ad averla vista come concorrente, fino a quella dello scorso anno. Nel frattempo è stata chiamata come ospite diverse volte, nel 2008 e nel 2017 dove si mostra con un abito estremamente sofisticato, una creazione Haute Couture dello stilista Francesco Scognamiglio, un corpetto a bustier senza spalline impreziosito con ricami in lurex argento e fucsia. Una nota comica ha caratterizzato quell'outfit, un piccolo incidente con il bustino che stava scivolando nel corso dell'esibizione.

Giorgia a Sanremo in Francesco Scognamiglio nel 2017

Per il suo grande ritorno nel 2023 con Parole dette male l'artista ha scelto una tutina blu tempestata di cristalli firmata Dior, Maison che l'ha accompagnata nel corso di tutte le serate, vestendola con eleganza senza mai esagerare nelle scelte stilistiche. Probabilmente anche quest'anno il suo look non sarà eccessivo e non ci si aspetta niente di eccentrico, una semplicità a cui ha abituato il pubblico nei suoi 30 anni di carriera e che manterrà anche come co-conduttrice.

Giorgia a Sanremo in Dior nel 2023