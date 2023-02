Le foto di Giorgia ieri e oggi: la metamorfosi della cantante Il palco dell’Ariston l’ha vista nascere e quest’anno Giorgia torna a cantare al Festival di Sanremo 2023. Negli anni ha trasformato il suo look mantenendo eleganza e raffinatezza: ecco com’è cambiata.

La 73° edizione del Festival di Sanremo vedrà il ritorno sul palco dell'Ariston anche di Giorgia, una delle cantanti italiane più amate di sempre. Sanremo è stato per Giorgia un trampolino importante per la sua carriera: nel 1995 infatti vinse il Festival con la canzone "Come Saprei", dopo il successo dell'anno precedente avuto a Sanremo Giovani con "E poi", classificatasi al 7° posto. La carriera di Giorgia dopo il debutto a Sanremo è stata un successo, anche se la vita l'ha messa a dura prova con la morte del compagno Alex Baroni nel 2002. Nonostante i momenti difficili, Giorgia è riuscita a portare avanti, e sempre più in alto, la sua carriera e oggi vanta quasi 60 premi tra dischi di platino, d'oro e premi alla carriera.

Giorgia da giovane, com'era negli anni '90

Dal 1993 ad oggi Giorgia è cambiata molto non solo professionalmente, dove la sua voce rimane una delle più belle tra quelle dei cantautorato italiano, ma anche a livello di look. Negli anni '90 l'abbiamo conosciuta acqua e sapone, con un velo leggerissimo di trucco e con delle sopracciglia folte e naturali. Celebre il suo caschetto mosso che arrivava all'altezza del mento, portato mosso e vaporoso e l'iconico mullet che portava nel 1995, anno della vittoria a Sanremo. Capelli corti e ricci portati più lunghi sulla nuca e più corti nella parte alta.

Il mullet di Giorgia nel 1995

Giorgia oggi: com'è cambiata la cantante

Oggi Giorgia è molto più attenta al suo look, pur non avendo problemi a mostrarsi struccata e al naturale sui social. Il suo caschetto si è trasformato prima in un taglio cortissimo per poi diventare nuovamente lungo ma portato perfettamente liscio. Nel corso degli anni Giorgia non ha mai abbandonato il look mosso con i ricci sinuosi, ma ha cambiato stile: se all'inizio i suoi capelli erano piatti alla radice ed estremamente vaporosi sulle punte, il taglio è diventato poi più strutturato e scalato permettendo alla cantante di sfoggiare un look più naturale e morbido. Oggi Giorgia sfoggia un taglio di capelli nuovamente corto e sfilato, un pixie cut portato riccio con una frangia laterale sfilata e sbarazzina.

Dal look acqua e sapone al make up intenso

Anche il suo make up look si è evoluto notevolmente: da acqua e sapone con un filo di matita e mascara, oggi Giorgia sfoggia spesso make up intensi sugli occhi che rendono il suo sguardo ancora più magnetico, mentre le sue labbra sono quasi sempre naturali, per non distogliere l'attenzione dal suo sorriso contagioso. Non resta che aspettare la sua prossima apparizione pubblica, certi del fatto che tornerà a spopolare.