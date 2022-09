Gigi e Bella Hadid cambiano look per le sfilate di New York: ora hanno i capelli ricci e cotonati Le sorelle Gigi e Bella Hadid sono state tra le grandi protagoniste della sfilata di P/E 2023 di Tom Ford, sulla cui passerella hanno sfoggiato degli outfit tempestati di paillettes in pieno stile anni ’80. A fare la differenza è stato però il loro inedito hair look con ricci stretti e vaporosi.

La New York Fashion Week è arrivata al termine, fino a ieri, 14 settembre, ha dato a diverse Maison di fama internazionale la possibilità di presentare in passerella le collezioni per la Primavera/Estate 2023, mettendo in scena show spettacolari e d'impatto. Tommy Hilfiger, Tory Burch, Carolina Herrera, Fendi: a chiudere le danze è stato Tom Ford, che ha lanciato una linea scintillante e sensuale ispirata agli anni '80. Gli ospiti nel front-row sono stati moltissimi, da Katie Holmes in versione dark a Madonna e Lourdes Leon Ciccone vestite in coordinato, ma anche in passerella non sono mancati i volti noti, prime tra tutte le sorelle Gigi e Bella Hadid.

Il nuovo look di Gigi Hadid

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Gigi Hadid a causa del presunto flirt con Leonardo di Caprio ma, nonostante i gossip sempre più insistenti, lei continua a lavorare a pieno ritmo senza rilasciare commenti. Ha sfilato a New York per Tom Ford, apparendo meravigliosa in un sinuoso abito a sirena tempestato di paillettes sui toni del verde scuro, un modello con spacco laterale, cut-out sul fianco sinistro e bustier incrociato. I maxi cerchi che ha portato alle orecchie erano coordinati e così appariscenti da spiccare nonostante l'acconciatura extra riccia e cotonata, una vera e propria novità nello stile della top.

Gigi Hadid sfila per Tom Ford

Bella Hadid in versione '80s

La sorella Bella Hadid non è stata da meno in fatto di sensualità. Lo stilista americano le ha fatto indossare un altro vestito ricoperto di paillettes ma questa volta sulle nuance del rosa e del salmone e con un maxi cut-out al centro del busto, così da lasciare in vista di gli addominali scolpiti. Anche qui non sono mancati i tacchi e i cerchi oversize in tinta, anche se a fare la differenza è stata ancora una volta l'acconciatura. Complice l'atmosfera tipicamente '80s della sfilata, anche Bella ha detto addio alle pieghe lisce e alle onde naturali, ha sfoggiato una meravigliosa chioma extra riccia portata leggermente tirata su un lato.

