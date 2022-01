Gianmarco Saurino alla Milano Fashion Week: dopo Doc è in prima fila alle sfilate Gianmarco Saurino, alias Lorenzo Lazzarini di Doc – Nelle tue mani, ha preso parte alla sfilata di Dsquared2 tenutasi in occasione della Milano Fashion Week. Ha sfoggiato un look elegante e originale, “nascondendo” un giubbino di jeans sotto il completo su misura.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Milano Fashion Week dedicata alla Moda uomo e, sebbene molte Maison abbiano deciso di annullare le loro sfilate "fisiche" a causa dell'emergenza Covid, alcuni brand hanno deciso di tenere lo stesso gli show in formato tradizionale. Ieri è stato il turno di Dsquared2, che ha presentato la sua coloratissima e originale collezione per l'Autunno/Inverno 2022-23. Nel front row non sono mancati i volti noti ma è stata una star in particolare ad aver attirato le attenzioni del pubblico: si tratta di Gianmarco Saurino, alias Lorenzo Lazzarini di Doc – Nelle tue mani, che nella recente puntata della fiction ha perso la vita per Covid.

Il look di Gianmarco Saurino alle sfilate

Gianmarco Saurino è uno degli attori più amati del momento, anche se a partire da questo momento non sarà più tra i protagonisti della fiction Doc – Nelle tue mani. I fan possono comunque "consolarsi" ammirandolo alle sfilate milanesi. È apparso in prima fila allo show di Dsquared2, sfoggiando un look elegante ma allo stesso tempo originale. Ha indossato un completo su misura total black decorato con una mini rosa sul bavero della giacca, lo ha abbinato a una classica camicia bianca che sembra avere una stampa patch sul petto. La particolarità dell'outfit? Dalla giacca "spunta" un giubbino di jeans dall'animo casual e ribelle: diventerà il nuovo trend da seguire?

Gianmarco Saurino alla sfilata Dsquared2

Gli attori delle fiction alla Milano Fashion Week

Gianmarco Saurino non era solo alle sfilate milanesi, al suo fianco c'erano altri volti particolarmente amati dagli appassionati di fiction: Giancarlo Commare ed Eduardo Vardarnini, ovvero i protagonisti di Maschile singolare. Anche loro hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, sfidandosi a colpi di glamour.

Giancarlo Commare, Eduardo Vardarnini e Gianmarco Saurino

Il primo ha sfoggiato degli originali pantaloni di pelle bicolor in stile biker (firmati Dsquared2), li ha abbinati a una giacca elegante e a una t-shirt scollata. Eduardo ha invece osato con una t-shirt trasparente decorata con la scritta ricamata "I have the meat for u", "Ho carne per te". Insomma, pare proprio che fuori dal set gli attori delle fiction abbiano tutte le carte in regola per diventare icone di stile.