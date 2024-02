Ghali, l’alieno che l’accompagna al Festival di Sanremo 2024 ha un unico look Ghali è uno dei personaggi più chiacchierati del Festival di Sanremo 2024 anche per l’alieno che l’accompagna all’Ariston. Lo stile dell’extraterrestre lo rende il partner ideale per i look glamour del cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ghali e Rich Cholino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ghali si è fatto già notare al Festival di Sanremo 2024. Il cantante milanese quest'anno è accompagnato in riviera dall'amico alieno Rich Ciolino, che come ha raccontato a Fanpage.it ha partecipato alla realizzazione della canzone Casa Mia. Il brano è stato presentato come una riflessione sull'umanità e un dialogo con la coscienza (rappresentata dall'extraterrestre). L'alieno, per adesso, si aggira per le vie della cittadina ligure e ha fatto la sua comparsa in platea all'Ariston, ma Ghali non esclude che lo potremo vedere sul palco. Non solo quello di Ghali ma anche lo stile di Rich Ciolino non è passato inosservato.

Lo stile dell'extraterrestre di Ghali

Come ha raccontato a Fanpage.it la stylist di Ghali, Ramona Tabita, e come abbiamo visto in queste prime serate di Sanremo, il cantante sta indossando diversi brand, da Loewe a Maison Margiela, tratteggiando un fil rouge che lega gli outfit al brano. A dominare lo stile sanremese è l'estetica della space age perché il testo del brano Casa Mia racconta un dialogo con una persona altra da noi, lontana, che non conosce il mondo contraddittorio in cui viviamo.

Ghali e l'alieno per le strade di Sanremo

Rick Cholino all'Ariston sceglie l'utility wear

L'alieno Rick Cholino, fino a oggi e per tutte le prossime giornate del Festival, indossa abiti Marni, il brand italiano che abbiamo già ammirato sul palco dell'Ariston perché scelto da Rose Villain per il debutto. Per ora Cholino ha indossato una sola mise, che ricorda molto lo stile utility wear: un completo blu navy composto da felpa e pantaloni blu e illuminato da una sciarpa color ocra e da sneakers bianche. A variare leggermente il look, un cardigan in maglia arancione a righe bianche e blu. Questa sorta di uniforme dell'alieno è la stessa che ritroviamo nel videoclip di Casa Mia.

Leggi anche Il generale Vannacci critica la gonna di Mengoni e dimostra di non capire neanche di moda

Rick Cholino

Piccola variante nell'uniforme di Rich Ciolino si è vista nel giorno delle cover quando l'alieno non solo ha diretto l'orchestra insieme al maestro Carmelo Patti, ma ha anche accompagnato Ghali all'incontro con i suoi fan. In questa occasione, l'extraterrestre ha scelto una felpa in maglia con cappuccio sempre a righe rosa e blu: perfettamente en pendant con i piccioli ciuffetti che ha sulla testa.

Ghali con Rich Ciolino per le strade di Sanremo

Anche se viene da un pianeta lontano e indossa un'unica mise, Rich Ciolino è il partner ideale per il racconto sanremese di Ghali che, sul palco dell'Ariston, porta l'abbattimento dei confini e dei limiti sia nel brano che nei vestiti che indossa.

Ghali con Rich Cholino