Georgina Rodriguez con bracciale e anelli di diamanti: i gioielli costano oltre 90 mila euro Nella foto di Georgina Rodriguez spiccano dei preziosi gioielli in oro bianco e diamanti: il bracciale e gli anelli valgono una fortuna.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez indossa gioielli Pasquale Bruni

I diamanti sono i migliori amici delle donne: di Georgina Rodriguez sicuramente sì. La compagna di Cristiano Ronaldo ha una sconfinata collezione di orologi e gioielli, passione mai nascosta. Nelle occasioni speciali c'è un brand in particolare a cui si affida sempre: e sono proprio di Pasquale Bruno anche le scintillanti creazioni che ha recentemente esibito sui social. Anelli e bracciale hanno un valore da capogiro e non sono passati inosservati: appartengono a una delle collezioni più iconiche del marchio.

Quali sono i gioielli preferiti di Georgina Rodriguez

Eventi di gala e red carpet sono occasioni di spicco dove Georgina Rodriguez ama essere impeccabile. Siamo abituati a vederla sfilare come una dea e c'è una costante nei suoi outfit speciali: i gioielli Pasquale Bruni. Li ha scelti più volte, confermando questa predilezione per un brand molto apprezzato dalle celebrity: la Maison italiana è nota in tutto il mondo per le sue creazioni di lusso.

Anello Alelujà

La compagna di Cristiano Ronaldo ha sfoggiato al Festival di Sanremo una collana della collezione Goddess Garden dal valore inestimabile. Anche per sfilare a Venezia 2022 si è affidata al marchio, nello specifico ai gioielli effetto scultura della linea Om Tare Couture. Non uno, ma addirittura tre i collier sfoggiati all'edizione 2023 della kermesse.

Bracciale Petit Garden

Quanto costano anelli e bracciale

Impossibile non notare la brillantezza dei gioielli sfoggiati nell'ultima foto di Georgina Rodriguez. Sono tutti gioielli in oro bianco impreziositi da diamanti e fanno parte di una delle collezioni di alta gioielleria più famose di Pasquale Bruni. La linea si chiama Giardini Segreti ed è ispirata alle farfalle e alle foglie, all'arte e alla natura, ai fiori. Nello specifico, al polso dell'influencer spicca il bracciale Petit Garden da 9140 euro. Ben quattro gli anelli: Aleluià con foglie sovrapposte da ben 35.300 euro, l'anello Giardini Segreti a cinque foglie da 23.790 euro e due Heart to Eart a spirale da 13.290 euro ciascuno. Il valore totale ammonta a 94.810 euro. E, ovviamente, sale vertiginosamente aggiungendo i prezzi dell'orologio tempestato di cristalli preziosi e dell'anello con pietra verde