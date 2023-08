George, Charlotte e Louis: perché i principini non possono sedere a tavola con William e Kate Il principe William e Kate Middleton sono arrivati a Balmoral con i figli ma la cosa che in pochi sanno è che questi ultimi non potranno sedere al loro tavolo a pranzo e a cena: ecco il motivo di questa regola imposta a George, Charlotte e Louis.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese si sta godendo le vacanze estive a debita distanza dai riflettori e, fatta eccezione per re Carlo III in kilt all'arrivo in Scozia, è praticamente impossibile vedere i suoi membri in pubblico. Nonostante ciò, i tabloid britannici continuano a parlare di loro, tanto da riuscire a scovare ogni giorno delle indiscrezioni davvero originali che li riguardano. L'ultima riguarda i piccoli di casa, i principini George, Charlotte e Louis, che durante il soggiorno al castello di Balmoral in compagnia di Kate Middleton e William non avrebbero la possibilità di sedersi a tavola con il resto della famiglia: ecco il motivo nascosto dietro l'originale divieto.

Il divieto imposto ai principini

Da qualche giorno Kate Middleton e il principe William sarebbero arrivati a Balmoral per la tradizionale riunione di famiglia di fine estate e con loro non potevano che esserci i piccoli George, Charlotte e Louis. La cosa che in pochi sanno è che ai bimbi viene imposto un divieto particolare e stringente: nessuno di loro, nonostante la posizione alta nella linea di successione al trono, può sedere a tavola al fianco dei genitori e degli altri Royals. Non di rado nella nota tenuta scozzese vengono organizzati pranzi e cene più o meno formali ma i principini non vi partecipano mai, anzi, per loro verrebbe creato un tavolino ad hoc in cui vengono riuniti tutti i bambini presenti.

Perché i bambini non possono sedersi con i grandi

A rivelare l'indiscrezione sarebbe stato Darren McGrady, ex chef reale che per 15 anni ha lavorato al fianco della regina Elisabetta II. Alla rivista Harper's Bazaar ha spiegato il motivo della scelta reale, le sue parole sono state: "Ai bambini non è permesso sedersi con gli adulti finché non hanno imparato l'arte della conversazione educata". La regola verrebbe rispettata anche a Natale e durante tutti i pranzi ufficiali di famiglia, in occasione dei quali ci sarebbe sempre un tavolo per adulti e uno per i bambini. Quand'è che le regole cambieranno per i principini George, Charlotte e Louis? Di solito si viene ammessi al tavolo dei grandi al raggiungimento della maggiore età, ovvero quando le regole reali permettono di partecipare anche agli eventi ufficiali "in solitaria", dunque probabilmente anche per i figli di William e Kate verranno rispettate queste imposizioni.