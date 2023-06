Francesca Michielin come un manga a X-Factor: a chi è ispirato il look con chignon e nuvole sull’abito È partita una nuova edizione di X-Factor e a condurla c’è ancora una volta Francesca Michielin. Sui social sta anticipando i look sfoggiati durante le registrazione: ecco a chi si ispira il suo nuovo completo con chignon laterali e abito con le nuvole.

A cura di Valeria Paglionico

Sono partite le registrazioni dell'edizione 2023 di X-Factor, il talent show firmato Sky Original che quest'anno vede una piccola novità: Morgan è tornato a ricoprire i panni di giudica dopo 9 anni di assenza dal programma. Il resto del cast, da Fedez ad Ambra Angiolini, fino ad arrivare a Dargen D'Amico, è stato riconfermato ed è pronto per scoprire quali sono gli artisti che si ritroveranno a sfidarsi a colpi di acuti. Francesca Michielin è ancora una volta conduttrice e sui social sta dando qualche piccola anticipazione dei look che sfoggerà sul palco dell'Allians Cloud. Il più originale? Quello indossato di recente ispirato al mondo dei manga: ecco tutti i dettagli.

Francesca Michielin col tubino nero e rosso

Sebbene le nuove puntate di X-Factor andranno in onda solo il prossimo autunno, è possibile trovare qualche spoiler sui social. Francesca Michielin, ad esempio, sta posando nel backstage a ogni appuntamento, mostrando così i look scelti settimana dopo settimana. Nelle ultime ore si è trasformata in un cartone animato indossando un abito aderente firmato Dhruv Kapoor. Si tratta di un modello a tubino con la gonna al ginocchio e le maniche lunghe, la cui particolarità sta nel tessuto di tulle trasparente che, oltre a rivelare l'intimo, è decorato all-over con delle nuvolette rosse su fondo nero. Per completare il tutto la cantante ha scelto dei collant coprenti, dei décolleté con maxi tacco e zeppa in total red e dei micro chignon in stile Sailor Moon sui lati della testa.

Francesca Michielin in Dhruv Kapoor

L'omaggio ai manga nel look di Francesca Michielin

Per quale motivo Francesca Michielin ha abbinato l'abito con le nuvole ai mini chignon laterali? Per riprodurre il look di uno dei personaggi iconici di Naruto, uno dei manga giapponesi più amati al mondo.

Tenten di Naruto

Lo ha spiegato lei stessa nella didascalia scrivendo: "Naruto goes to #XF2023: what if Ten Ten fosse una bad bitch e prendesse parte all’Organizzazione Alba". Ha inoltre aggiunto una foto esplicativa di Tenten, la Jonin del Villaggio della Foglia che porta sempre i bun sui lati della testa e una giacca nera decorata con delle nuvolette rosse. Insomma, la cantante ha dimostrato di essere esperta non solo di musica ma anche di fumetti: in quanti sapevano che il suo look nascondeva un omaggio alla cultura manga?