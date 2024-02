Fiorello da giovane, com’è cambiato l’artista dal Karaoke al Festival di Sanremo Fiorello è tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2024, dove sarà sia co-conduttore della finale che presentatore del dopo Festival (una versione “notturna” del suo Vivia Rai 2!). In quanti lo ricordano agli esordi della carriera ai tempi del Karaoke? Ecco com’è cambiato col passare degli anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Fiorello è uno dei grandi protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo: oltre a trasmettere il suo Viva Rai 2! dopo ogni serata direttamente da un glass installato fuori l'Ariston, Amadeus lo ha anche voluto al suo fianco nei panni di co-conduttore durante la finale del 10 febbraio 2024. Per lui non si tratta della prima volta sul palco sanremese, ha partecipato diverse volte all'atteso evento canoro sia come Big che come ospite. L'ultima volta che lo ha fatto era il 2022 e con le sue gag è sempre riuscito a rendere lo show più divertente e dinamico. Oggi siamo abituati a vederlo spumeggiante, elegante e con i capelli brizzolati ma lo ricordate agli esordi, quando al timone del Karaoke divenne famoso grazie al suo lungo codino? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dello showman.

Fiorello da giovane con il codino

Il programma tv che ha reso Fiorello famoso? Il Karaoke, uno dei programmi cult degli anni '90 che ancora oggi tutti ricordano. All'epoca il conduttore era giovanissimo, sfoggiava cappotti e completi colorati oversize e portava la coda di cavallo, a lungo considerata il suo tratto distintivo. Per anni ha continuato ad avere i capelli lunghi, ha partecipato anche a Sanremo con questa acconciatura, solo alla fine del decennio ha deciso di "darci un taglio", chiudendo letteralmente un'epoca. Il dettaglio che non è cambiato assolutamente rispetto agli esordi? Fiorello continua a sprizzare energia e simpatia da tutti i pori.

Fiorello, dagli "one man show" a Sanremo

Negli anni 2000 Fiorello ha visto la consacrazione del suo successo con gli "One man show" a lui dedicati, durante i quali ha incantato tutti per ironia e talento. Se all'inizio portava il ciuffo lungo e fluente, con l'avanzare dell'età ha tagliato la chioma diventata brizzolata. Anche il suo stile si è evoluto: oggi indossa solo completi elegantissimi e sofisticati, spaziando tra smoking total black e giacche glitterate. Certo, a Viva Rai 2! osa tra colori accesi, abiti coordinati a cappelli a bombetta e graffiti sui blazer, ma è chiaro che lo fa per adeguarsi al mood divertente e spensierato della trasmissione. Insomma, Fiorello è un vero e proprio divo e, sebbene siano passati anni dal debutto nello spettacolo, continua a essere uno degli uomini più amati della tv italiana.

Fiorello oggi a Viva Rai 2!