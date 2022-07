Fedez nello speciale natalizio di LOL: l’annuncio è con collana personalizzata da oltre 13 mila euro A Natale Prime Video rilascerà uno speciale di LOL: Fedez è nuovamente nel cast. Alla presentazione non è passata inosservata la sua colorata collana, un gioiello di lusso realizzato appositamente per lui, dal costo elevatissimo.

A cura di Giusy Dente

Prime Video ha deciso di fare un regalo di Natale speciale a tutti i suoi abbonati: tra le produzioni italiane spicca uno show apprezzatissimo e di grande successo, che tornerà a far ridere e a intrattenere gli spettatori. LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori, una puntata con sette tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni. Stavolta dovranno vedersela a colpi di (non) risate: Frank Matano, Mara Maionchi, Angelo Pintus, Maria Di Biase, Mago Forest, Michela Giraud e Lillo Petrolo. In palio per il vincitore, dunque per colui che arriverà fino in fondo senza mai ridere, un montepremi di 100 mila euro da destinare a un'associazione benefica a scelta. E squadra che vince non si cambia: ci sarà ancora una volta Fedez nel suo ruolo di co-host e giudice, attento osservatore dei concorrenti dalla control-room allestita a festa, così come il teatro.

Il look di Fedez

Alla presentazione dei nuovi progetti di Prime Video, ha partecipato anche Fedez: il rapper è nuovamente coinvolto nel cast di LOL, in qualità di co-host e giudice. Toccherà a lui monitorare il comportamento dei concorrenti e individuare i trasgressori dell'unica e sola regola del gioco: vietato ridere. Il marito di Chiara Ferragni ha scelto un look casual total black in cui ha inserito dettagli griffati che non sono passati inosservati. Ai jeans scuri abbinati a semplice T-shirt nera ha aggiunto una cintura firmata Saint Laurent. È

in foto: cintura Saint Laurent

la Monogram in pelle con fibbia quadrata color oro, caratterizzata da un passante monogram (col logo a tre lettere del brand) anch'esso in oro. Sul sito ufficiale della Maison costa 295 euro. Al collo di Fedez spiccava una coloratissima collanina, tocco eccentrico e originale del suo look, ma soprattutto lussuoso. Si tratta infatti di un accessorio realizzato da Greg Yüna Jewelry: il marchio newyorkese è specializzato in gioielli personalizzati e componibili di altissimo valore, amatissimi dalle celebrities.

Leggi anche Fedez compie 32 anni: il regalo di Chiara Ferragni è una collana personalizzata

Quanto costa la collana di lusso di Fedez

I Ferragnez sono grandi fan di Greg Yüna, il gioielliere che ha dato vita nel 2017 all'omonima Maison, le cui creazioni non sono decisamente alla portata di tutti. In occasione del 32esimo compleanno del marito, Chiara Ferragni ha acquistato per lui una collana personalizzata di altissimo valore, composta da una ventina di charm, uno per ciascun componente della famiglia più altri. I gioielli personalizzati sono la passione della coppia: anche l'influencer ne possiede diversi nella sua collezione, dalla collana dedicata alla famiglia ai bracciali con le iniziali dei figli (push present dopo il secondo parto).

La collana sfoggiata da Fedez all'evento targato Prime Video è la stessa indossata già da alcuni giorni. È composta da ben 29 charm, di cui soltanto 7 senza diamanti, a loro volta separati da una perlina. Si notano, tra gli altri: una bandiera dell'Italia, il cuore trafitto da una freccia, una goccia, una faccina innamorata con gli occhi a cuoricino, un leone, un arco0baleno, una saetta, un fiocchetto.

in foto: la collana custom di Fedez firmata Greg Yüna Jewelry

I ciondoli hanno un prezzo variabile a seconda della dimensione e della composizione: si va da un prezzo base di 480 euro ai 29 mila di quelli impreziositi da piccoli diamanti, più elaborati. La catenina a sua volta può costare dai 500 ai 1000 e più euro. Sul sito ufficiale del brand, il braccialetto Emogÿ Charm con sedici charm in smalto e diamanti è venduto a oltre 13 mila euro. Dunque anche se non è possibile conoscere il prezzo esatto della collana di Fedez, realizzata appositamente per lui, è facile immaginare immaginare che non sia affatto alla portata di tutti, vista l'elevata presenza di applicazioni: il costo è certamente superiore ai 13 mila euro del braccialetto (e anche di parecchio!).