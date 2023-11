Esiste una borsa di Dior che costa meno di 500 euro, ecco dove trovarla A Natale quasi tutti possono concedersi un’accessorio della Maison francese, ma bisogna affrettarsi, è un’edizione limitata in vendita solo una volta l’anno.

A cura di Annachiara Gaggino

Il cofanetto in edizione limitata di Dior

E se vi dicessero che si può avere una borsa di Dior per meno di 500 euro? Incredibile no? Contando che, in genere, il listino non scende sotto i 2mila euro, ma a Natale tutto è possibile – e accessibile – anche un accessorio dell'iconica Maison francese. E se, come dicevano i latini: semel in anno licet insanire (una volta all'anno è lecito impazzire), Dior abbassa i prezzi e propone un modello alla portata di tutti (o quasi), realizzando il sogno di molti fashion addicted, ma solo per un numero limitato di pezzi.

La clutch di Dior da meno di 500 euro

Su Tik Tok è diventato virale il modo per ottenere un borsa dello storico marchio ad un prezzo ridotto, basta "accontentarsi" di una trousse. Certo, non un semplice bauty-case di stoffa, ma un contenitore che sembra una vera e propria clutch. È il cofanetto in edizione limitata che Dior propone in occasione delle festività natalizie, una borsetta di metallo con all'interno un rossetto e differenti tonalità di ricariche. Basterà svuotare la pochette del suo contenuto e applicare la catena compresa nel pacchetto per sfoggiare un'autentica borsa di Dior.

Ogni anno il marchio propone questo accessorio, ridisegnandolo in diverse forme. Quella del 2023 è ispirata a uno storico oggetto nato negli anni, la minaudière, uno "scrigno" da sera in metallo creato per permettere alle donne di portare con loro tutto il necessario per rifarsi il trucco. Dior ripropone il pezzo in versione dorata, caratterizzandolo con i tradizionali codici stilistici della Maison, un'estetica elegante e un design essenziale arricchito dal monogram CD su entrambi i lati.

Un'occasione unica per entrare nello sfavillante e lussuoso mondo del marchio francese. Con soli 350 euro si vivrà tutta l'esperienza di un cliente affezionato di Dior, ricevendo, oltre alla pochette, una confezione regalo elegante e unica. Un po' come si può fare anche per avere una tote bag firmata Saint Laurent.