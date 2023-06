Emma Watson dà il via all’estate: indossa il costume muta tagliato sui fianchi Emma Watson ha posato in costume per l’inizio dell’estate 2023. Nella nuova campagna firmata Prada Beauty si è lasciata immortalare in versione surfista con indosso un originale modello-muta.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ormai arrivata e sui social le star fanno a gara per sfidarsi a colpi di stile ma in versione balneare. C'è chi punta sui micro due pezzi, chi sui classici reggiseni a fascia e chi invece opta per i modelli interi: l'importante è non avere paura di osare tra colori accesi e dettagli iper sensuali. L'ultima a essersi aggiunta alla lista è stata Emma Watson e la cosa particolare è che è riuscita a distinguersi dalla "massa" andando contro le convenzioni. Niente scollature maxi o trasparenze, ha preferito un costume muta molto coprente ma allo stesso tempo iper femminile: ecco tutti i dettagli del look da mare dell'attrice.

Il costume muta di Emma Watson

Emma Watson si mostra poco in pubblico ma per l'inizio dell'estate 2023 ha fatto un'eccezione. Ancora una volta è stata scelta come testimonial di Prada Beauty ed è diventata la protagonista della nuova campagna pubblicitaria della Maison. Per l'occasione si è trasformata in una surfista, posando sullo sfondo di un mare da sogno con un look balneare fuori dal comune. L'attrice ha infatti indossato un costume muta total black, un modello con le maniche lunghe, il collo alto e la zip sul collo ma sgambatissimo e con dei cut-out sui fianchi decorati con delle micro borchie. Ad arricchire il tutto è stata una maxi collana a catena in total silver.

Emma Watson in versione balneare

In altre foto della campagna Prada Beauty Emma Watson si è lasciata immortalare in barca mentre si gode il relax in compagnia di un dolce cagnolino. Sebbene indossasse il classico bikini con i laccetti laterali in total white, ha preferito coprire il reggiseno con un maxi maglione di filo coordinato, l'ideale per proteggersi dal vento durante le giornate trascorse al mare. Piedi nudi, ventre piatto in mostra e bandana di raso per tenere i capelli tirati all'indietro: l'attrice ha riscritto le convenzioni della moda beachwear, dimostrando che si può essere super sensuali anche senza mostrare troppo.