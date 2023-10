Emma Marrone, look black&white alla festa per il lancio del nuovo album Emma Marrone ha festeggiato l’uscita di “Souvenir” con amici e colleghi. Al party esclusivo c’erano Annalisa, Stefano De Martino, Lazza, Emis Killa.

A cura di Giusy Dente

Ph. @jacoporossinidirector

Si intitola Souvenir il nuovo album di Emma Marrone, un disco in cui la cantante ripercorre questi ultimi anni difficili raccontandoli in musica con grande sincerità. Si parla della morte dell'amato padre, della malattia, del bisogno di trovare la sua strada e di conservare il contatto col suo pubblico. Con un party pieno di amici e colleghi, l'ex allieva di Amici ha festeggiato l'uscita delle nuove canzoni.

Emma Marrone fa festa

Emma Marrone ha scelto un rooftop con piscina, per festeggiare l'uscita di Souvenir. C'era Annalisa (che come lei deve l'inizio della carriera al programma di Maria De Filippi), c'era Stefano De Martino (a cui è stata sentimentalmente legata), nonché Lazza (con cui ha collaborato) ed Emis Killa. Con loro ha brindato non solo al suo ultimo album, ma anche all'imminente tour che sta per cominciare. L'uscita del disco, infatti, anticipa di un mese la serie di concerti nei club che la cantautrice terrà a partire da novembre: 18 appuntamenti in 8 città d’Italia.

Ph. @jacoporossinidirector

Dagli scatti condivisi sui social da Emma e dai suoi ospiti sembra che tutti si siano divertiti parecchio! Non sono mancati i ringraziamenti per la vicinanza e la partecipazione: "Mi sento benissimo nonostante l'hangover. Circondata e piena di amore. Grazie a tutti amici miei per il supporto! Vi voglio bene!!! Che bella festa!!!!! W Souvenir e mi raccomando, spaccatelo di ascolti" ha scritto la cantante.

La presenza di Stefano De Martino ha attirato particolare attenzione. I fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno do fiamma, da loro più volte smentito. Sono molto amici e si sentono spesso, dunque lui non poteva mancare a un evento così importante, che nulla ha a che vedere però con legami sentimentali. Al momento, tra l'altro, lui è alle prese con la fine del matrimonio con Belén e pare stia frequentando un'altra ragazza di nome Martina Trivelli. Nessun uomo, invece, nella vita di Emma Marrone.

Ph. @jacoporossinidirector

Il look della cantante al party

Outfit a contrasto black&white per la cantante, un abbinamento intramontabile. Per la speciale occasione di festa, Emma ha indossato un crop top abbinato a camicia e blazer oversize, pantaloni scuri con boxer in vista. È una fan dei look dark con predilezione per il nero, colore che sfoggia molto spesso declinandolo in modo più rock o più sensuale, ma sempre in look decisi e di carattere che riflettono la sua personalità forte. Giacche strutturate, completi di pelle, trasparenze, jeans, canotte e gonne a matita sono il must dei suoi look.