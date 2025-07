Emma grande fan di Harry Styles: vuole in regalo il sex toy che il suo idolo ha lanciato sul mercato

Instagram @real_brown

Emma Marrone si è presa una pausa dalla musica, dopo il tour concluso lo scorso novembre. Ha scelto di fermarsi per un po' e di dedicarsi solo a se stessa, agli amici, alla famiglia. La cantante è lavorativamente legata alla manager Francesca Savini, ma il loro legame nel tempo si è evoluto diventando un'amicizia vera e propria. "Sei come una sorella per me. Sei la mia guida e sei una delle poche persone che non hanno paura di dirmi la verità anche quando fa male. Sei il mio super Boss" aveva scritto Emma qualche tempo fa, per farle gli auguri via social. E proprio sui social, la 41enne ha condiviso uno scambio di messaggi avuto con la manager, che ha molto divertito i fan.

Un regalo per Emma Marrone

L'amica del cuore è colei a cui si può dire davvero tutto, compresi i propri peccati, le proprie colpe, i più intimi segreti e i desideri più inconfessabili. Ed è esattamente ciò che ha fatto Emma Marrone, rivolgendosi a Francesca Savini. La cantante ha mostrato sui social lo scambio di battute, che ha come oggetto una novità da poco lanciata sul mercato. Harry Styles, infatti, si sta cimentando parallelamente come imprenditore e ha dato vita a una propria linea di sex toys. La collezione fa parte del suo brand Pleasing e comprende, per il momento, un lubrificante e un vibratore "per soddisfare te stesso come si deve", si legge sul sito ufficiale. Costano rispettivamente 25 e 68 dollari.

Il marchio del cantante, nato nel 2021, è pensato principalmente per il benessere della persona a 360 gradi: si intrecciano soprattutto moda e beauty con prodotti come profumi, felpe, smalti, borse. Il brand, però, ora ha allargato l'orizzonte al mondo benessere sessuale, aggiungendo queste novità. Non è certo la prima celeb a fare qualcosa di questo tipo. Prima di lui ci sono state Demi Lovato, Dakota Johnson, Christina Aguilera: tutte si sono lanciate nell'avventura dei sex toys. Ma Harry Styles rappresenta a suo modo comunque qualcosa di nuovo: è il primo uomo a investire nel piacere sessuale e nel mercato dei giocattoli sessuali. Per farlo ha voluto con sé l'attivista ed educatrice sessuale Zoe Ligon, che si batte per una sessualità più consapevole, sana e libera.

Leggi anche Gli abiti da sposa di Flaminia Appolloni: cosa ha indossato per il matrimonio con Gianluca Scamacca

La novità non è passata inosservata a Emma Marrone e alla sua amica. "Se non me lo regali non sei mia sorella" si legge nella conversazione tra le due pubblicata dalla cantante. Emma è una grande fan dell'ex membro degli One Direction. Lo scorso novembre, prima di dare avvio al tour, aveva condiviso una foto di buon auspicio con addosso una maglietta portafortuna su cui c'era scritto proprio: "Sono la futura signora Styles", invocando dunque il matrimonio col suo idolo di sempre. Difficilmente convoleranno a nozze, ma sicuramente è più probabile che riesca ad accaparrarsi il vibratore che porta la sua firma. Chi si accontenta gode, soprattutto in questo caso.