Emily Ratajkowski a Parigi cambia taglio di capelli e debutta con una cascata di ricci Emily Ratajkowski debutta con un nuovo hairstyle alle sfilate della Settimana della moda di Parigi: la modella ha sfoggiato una pettinatura riccia davvero glamour.

A cura di Arianna Colzi

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski cambia stile. La top model americana sta partecipando alla Paris Fashion Week senza calcare le passerelle, ma sedendo in prima fila ai principali show come quello di Loewe, Acne Studios e Courrèges. Tra un party e una sfilata, Ratajkowski ha cambiato hair look sfoggiando una cascata di capelli ricci.

L'hairstyle di Emily Ratajkowski a Parigi

Nota per i suoi capelli lunghi e sempre extra lisci, Emily Ratajkowski ha stupito tutti camminando per le strade di Parigi con un semplice vestito nero con maniche oversize a collo alto. A risaltare, però, è stato il taglio di capelli. Un hairstyle riccio, quasi frisè, conferiva tutto un altro aspetto alla sua chioma castano caramello. La pettinatura, abbinata a un paio di occhiali da sole total black, ha fatto somigliare Ratajkowski a una delle icone degli anni Novanta, decennio tornato di moda proprio in questi anni. Questo hair look voluminoso che incrocia il riccio definito e le onde è una delle tendenze del 2024.

Emily Ratajkowski

Se i capelli ricci che cadevano appena sotto le spalle potevano farci pensare a una decisione definitiva, ci ha pensato la stessa Emily Ratajkowski a farci ricredere. Infatti, nell'ultimo giorno di febbraio, la modella si è presentata alla sfilata di Acne Studios con un abito bianco e un paio di stivaletti in vernice rossa e i capelli lisci con cui abbiamo imparato a conoscerla. Insomma, solo un cambiamento temporaneo durante la Settimana della Moda di Parigi, quando sperimentare diversi look è quasi un obbligo.

