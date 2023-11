Elodie e Gaia insieme tra maxi trench e tacchi alti: l’annuncio della collaborazione per il tour Manca poco all’inizio del tour nei palazzetti di Elodie e sui social è arrivata la prima sorpresa: ad aprire i suoi concerti ci sarà Gaia Gozzi. Ecco le prime foto glamour e sensuali delle due cantanti fianco a fianco.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta per dare il via a una nuova ed emozionante esperienza: il suo primo tour nei palazzetti in occasione del quale si esibirà in diverse città d'Italia. L'importante traguardo è arrivato dopo gli ultimi anni trascorsi sempre in cima alle classifiche italiane con delle hit-tormentoni tutte da ballare e i fan non vedono l'ora di ammirare le sue esibizioni fatte di balletti scatenati, medley e look all'insegna della sensualità. Dopo la performance che ha infiammato il palco di X-Factor, la cantante darà il via agli attesi live il 17 novembre a Napoli ma solo nelle ultime ore ha annunciato che ad accompagnarla ci sarà un'amica e collega speciale: Gaia Gozzi.

I concerti "girl power" di Elodie

"Gaia, vieni in tour con me?", sono state queste le parole con cui Elodie ha annunciato a sorpresa un'esclusiva collaborazione con Gaia Gozzi, scelta come opening act dei suoi concerti nei palazzetti in giro per l'Italia. Le due hanno molto in comune: innanzitutto hanno raggiunto il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi (Gaia lo ha vinto nel 2020), hanno inoltre alle spalle un'esperienza a X-Factor e, come se non bastasse, le loro esibizioni sono grintose, glamour e iper femminili. I concerti di Elodie saranno dunque tutti al femminile in pieno stile girl power. Quale migliore occasione di questa per le due per posare fianco a fianco in versione trendy e sensuale?

Elodie posa con Gaia

I primi look di Elodie e Gaia

Per dare l'annuncio della partnership Elodie e Gaia hanno curato il loro stile nei minimi dettagli, posando insieme per uno scatto social nel quale appaiono sedute su un divano total black. Gaia è sullo sfondo con i capelli sciolti e lisci, dei cerchi bombati total silver e un abito di seta color cipria con pezzi di tessuto asimmetrico su gonna e spalline. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati e un paio di stivali stringati col tacco alto e doppio. Elodie ha invece sfoggiato solo un maxi trench in pelle, un modello a righe sui toni del tabacco con spalline a punta e un unico bottone sul davanti. Niente minigonna o shorts, lo ha abbinato semplicemente a un paio di calze velate e a un micro crop top nero a fascia. Insomma, a quanto pare i live delle due artiste saranno all'insegna della femminilità, in quanti non vedono l'ora di ammirarle sul palco?