Elodie dà il via all’autunno in versione tigre: quanto costa il nuovo abito animalier Elodie ha dato il via all’autunno con grinta e aggressività. Sui social si è trasformata in una vera e propria tigre con un audace e sensuale abito animalier griffato: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è l'artista rivelazione dell'ultimo anno: sono ormai lontani i tempi di Amici di Maria De Filippi, oggi è una vera e propria diva. Cantante, modella, presentatrice, attrice, icona di stile, sembra non sbagliarne un colpo ed è capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Attualmente è impegnata con la promozione del suo primo film Ti mangio il cuore (del quale ha firmato anche la colonna sonora) e non esita a mostrarsi in pubblico in versione glamour. Di recente, dopo aver incantato tutti in bianco a Domenica In, si è trasformata in una tigre con un sensuale abito animalier griffato: ecco quanto vale il nuovo e audace look dell'artista.

Il look tigrato di Elodie

Al motto di “Lei che belva si sente?” Elodie è diventata una vera e propria tigre. Per un evento mondano a cui ha partecipato ha indossato un audace abito animalier arancione e nero. Si tratta del modello Panther di Vivienne Westwood con spalline doppie e scollatura morbida, è in seta riciclata e, sebbene abbia la gonna longuette asimmetrica, è leggermente drappeggiato, così da lasciare intravedere le gambe attraverso lo spacco. Il nome della stampa? Naturalmente "Black tiger" e, come specificato sul sito ufficiale della Maison, è disponibile solo in questa nuance di colore chiamata jacquard tigrato. Il prezzo? Il capo viene venduto a 1.025 euro.

L’abito Vivienne Westwood

Elodie indossa la collana di perle e cristalli

Gli accessori griffati di Elodie non sono finiti qui: la cantante al collo ha sfoggiato una collana choker con tre fili di perle e al centro un ciondolo tempestato di cristalli a forma di Saturno. Anche questo è firmato Vivienne Westwood e sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 580 euro.

Collana Vivienne Westwood

Per aggiungere un ulteriore tocco sauvage la cantante ha tenuto i capelli sciolti e al naturale, ovvero con delle onde dall'effetto spettinato. Naturalmente non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, ormai diventati un tratto distintivo del suo stile. In quante vogliono dare il via all'autunno con tanta grinta e "aggressività"?