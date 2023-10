Elodie al naturale: nel video del nuovo singolo Ascendente la trasformazione con i capelli ricci al vento La cantante ha svelato il video di “Ascendente” in cui si mostra con un hair look completamente rinnovato.

A cura di Annachiara Gaggino

Elodie nel video Ascendete

Elodie si mostra diversa nel videoclip della canzone Ascendente, inclusa tra le tracce del nuovo clubtape Red Light. Sette nuovi pezzi mixati senza pause ispirati all'energia che i fan le hanno trasmesso durante il concerto di maggio al Mediolanum Forum. Con un disegno del fumettista Milo Manara come copertina, che riprende la foto di lancio del singolo A fari spenti, il disco è pronta a farci ballare. La cantante ha lanciato un video teaser qualche giorno fa dove offriva un assaggio dei vari look di tutti i videoclip delle canzoni.

Sempre estrosa e sopra le righe Elodie si è trasformata nella Statua della Libertà grazie a un'acconciatura dai capelli a punta e un outfit firmato AndreAdamo Autunno/Inverno 2023/24. Valentino haute couture, invece, l'ha vestita da Crudelia De Mon, facendole indossare una pelliccia bianca dai dettagli neri abbinata a maxi orecchini di cristallo. Insomma, la popstar si è dimostrata ancora una volta camaleontica in questo suo nuovo progetto, regalando ai fan diversi stili ma sempre una ritmicità unica.

Il look di Elodie in Ascendente

A differenza degli altri videoclip in quello di Ascendente, Elodie si mostra semplice, senza artifizi o look costruiti e spettacolari. Per questa canzone la popstar sceglie una camicia da uomo oversize bianca e la stessa inquadratura per gran parte del video. Unlook minimal già propostodalla cantante anche per video di A fari spenti. Il viso è pulito, il trucco impercettibile, Elodie si stringe le gambe nude al petto mentre canta. Non c'è scenografia, la cantante è seduta su uno sfondo grigio, mentre il vento le scompiglia i lunghissimi capelli ricci. Di tutti gli hair look che ha sfoggiato la cantante questo, nella sua semplicità, è il più particolare, non essendosi mai mostrata in questa veste. Le parti in bianco e nero sono, invece, intervallate da frame caratterizzati da una luce rossa (Red Light, appunto, come il nome del clubtape), in cui Elodie si scompone e si lancia in una danza tribale, con un maxi vestito svasato, allacciato sul collo e i capelli raccolti in lunghi dread.