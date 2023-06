Elisabetta Gregoraci con felpa corsetto e sandali bassi: il look nero e rosa vale quasi 4mila euro Elisabetta Gregoraci è tornata a Montecarlo e ha puntato tutto su un look comfy per godersi il relax. Il completo rosa e nero, però, nasconde dei dettagli griffati: ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci sta viaggiando molto in questo periodo ma le vacanze estive non c'entrano nulla: è impegnata con una nuova edizione di Battiti Live, il festival musicale più amato degli ultimi anni, e praticamente ogni settimana vola in Puglia per registrare le puntate. Sui social ha dato una piccola anticipazione dei look sfoggiati sul palco, dall'abito col maxi cut-out sul seno al completo bianco scintillante, ma è di recente che ha attirato le attenzioni dei fan. Il motivo? Si è mostrata in una inedita versione comfy ma non per questo ha rinunciato allo stile e alle griffe: ecco cosa ha indossato per darsi al relax durante il ritorno a Montecarlo.

Il look comfy di Elisabetta Gregoraci

Il ritorno a Montecarlo di Elisabetta Gregoraci è stato all'insegna della comodità e a dimostrarlo è stato il suo inedito look casual scelto per godersi i pochi momenti casalinghi. Al motto di "Comfy in the city" si è lasciata immortalare in nero e rosa in versione sportiva, dicendo addio ad abiti da sera e tacchi (almeno per il momento). Ha puntato però sull'audacia di Mugler abbinando un paio di leggings in jersey e tulle in black&pink a una felpa crop col cappuccio, un modello corto ma con il busto coperto da un corsetto steccato in tinta. Quanto costano i due capi? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti rispettivamente a 470 e 890 euro.

Elisabetta Gregoraci in Mugler

Elisabetta Gregoraci con gli accessori griffati

A fare la differenza nell'outfit di Elisabetta Gregoraci sono stati gli accessori, delle vere e proprie chicche extra lusso che saranno apprezzatissime dai fashion addicted più incalliti. La showgirl ha abbinato il completo sportivo a un paio di sandali a doppia fascia di Chanel, per la precisione un modello in pelle verniciata nera con la zeppa bianca, il cinturino dietro la caviglia e il logo a contrasto sulle fascette (prezzo 1.519 euro). Non è mancato il tocco scintillante con una borsa nera firmata Prada tempestata di paillettes ma con il logo XXL in bianco. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.070 euro.