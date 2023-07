Elisabetta Gregoraci col micro bikini cut-out: il reggiseno “tagliato” si annoda intorno alla vita Elisabetta Gregoraci ieri ha debuttato in tv con la prima puntata della nuova stagione di Battiti Live. La verità, però, è che il programma è stato precedentemente registrato, ora la showgirl si sta godendo le vacanze a Forte dei Marmi tra bikini e caftani colorati.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è la regina dell'estate 2023 e lo ha dimostrato ieri sera durante la prima puntata di Battiti Live, il festival musicale che ormai da anni conduce al fianco di Alan Palmieri. Sul palco ha incantato tutti in nero con un lungo abito che ha rivelato l'underboob e sui social ha continuato a celebrare il successo del debutto. La cosa che in pochi sanno, però, è che l'evento è stato registrato circa due settimane fa, ora la showgirl si sta godendo le vacanze a Forte dei Marmi in compagnia del figlio Nathan Falco. Quale migliore occasione di questa per mostrarsi in micro bikini?

Il bikini cut-out di Elisabetta Gregoraci

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci si mostra in bikini durante la vacanza a Forte dei Marmi, lo aveva già fatto qualche giorno fa con un due pezzi con la cintura abbinato a un caftano variopinto e griffato.

Bikini Amazuin

Ora al mare ha lasciato spazio alla sua innata sensualità con un costume cut-out. Si tratta del modello Nadia in jersey stretch rosa scuro di Amazuin: ha il tanga micro e sgambato e il reggiseno con lo scollo all'americana, un maxi cut-out incrociato sul seno e dei laccetti che si annodano intorno al punto vita. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 159 euro.

Elisabetta Gregoraci in Amazuin

Elisabetta Gregoraci in versione balneare

Per completare l'outfit balneare Elisabetta non ha rinunciato a degli ulteriori accessori super trendy. Ha abbinato il bikini must di stagione a un nuovo caftano colorato che ha portato sbottonato, mentre sul capo ha sfoggiato un adorabile cappello di paglia a effetto crochet, un modello a righe rosa, fucsia e blu. Occhiali da sole da diva, orecchini d'oro e gli immancabili bracciali preziosi al polso: la showgirl ora non può fare a meno di godersi il successo del debutto di Battiti Live, certa del fatto che con i suoi look continuerà a infiammare l'estate sia sul palcoscenico che nella vita quotidiana.