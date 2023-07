Elisabetta Gregoraci a Forte dei Marmi: il bikini è minimal ma ha la “cintura” Elisabetta Gregoraci è volata a Forte dei Marmi con il figlio Nathan e ne ha approfittato per sfoggiare un look balneare minimal ma super trendy: ecco il suo nuovo costume “con la cintura”.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ufficialmente cominciata e sono molte le star che sui social non ci pensano su due volte a sfidarsi a colpi di vacanze da sogno, suscitando l'invidia dei followers che vedono le ferie solo come un lontano miraggio. Elisabetta Gregoraci è una di loro e, dopo essere volata in Puglia per Battiti Live, ora si è concessa qualche giorno di totale relax a Forte dei Marmi, la località balneare più gettonata dell'anno dalle celebrities italiane. A farle compagnia c'è il figlio Nathan Falco che lei stessa ha definito la "mia persona preferita". Cosa ha indossato per la giornata al mare? Un outfit minimal ma allo stesso tempo super trendy.

Elisabetta Gregoraci in nero in spiaggia

L'avevamo lasciata a Montecarlo con un insolito look casual scelto per i pochi momenti trascorsi a casa, oggi ritroviamo Elisabetta Gregoraci a Forte dei Marmi in versione balneare. Al motto di "Waves and my favourite person: the perfect combination", ovvero "Onde e la mia persona preferita: la combinazione perfetta", ha documentato la giornata trascorsa al mare, portando l'attenzione dei followers sul suo look da spiaggia. Ha indossato un micro bikini in un colore basic, il nero, ma a fare la differenza è stato il modello. Il reggiseno è col ferretto a V e le spalline sottili, mentre il tanga è sgambatissimo e ha una cintura che va legata intorno alla vita con una fibbia gold.

Elisabetta Gregoraci col copricostume Versace

Gli accessori di lusso di Elisabetta Gregoraci

Nel look da spiaggia della showgirl non potevano mancare i dettagli griffati e sbarazzini. Ha abbinato il bikini nero a un copricostume di seta firmato Versace, un modello decorato con farfalle colorate e pois (che in passato aveva coordinato a un costume intero con la stessa stampa). Ha inoltre aggiunto degli occhiali da sole scuri in pieno stile diva e un cappellino di paglia dal mood sbarazzino di Miu Miu. Addominali scolpiti in vista, giochi in spiaggia con Nathan, bracciali preziosi ai polsi e sorriso stampato sulle labbra: Elisabetta Gregoraci è in assoluto una delle regine di stile e di bellezza dell'estate 2023.