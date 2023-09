Elisabetta Gregoraci al matrimonio degli amici: è una sirena con le paillettes sul seno Ieri sera Elisabetta Gregoraci ha partecipato al matrimonio di Vittoriana Abate e Simone Billi. Per l’occasione ha scelto un sinuoso abito rosa cipria, trasformandosi in una meravigliosa sirena.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la stagione dei matrimoni e sono moltissimi coloro che hanno scelto proprio queste ultime settimane dell'estate per pronunciare il fatidico sì. Le star non fanno eccezione, da Francesca Ferragni a Luisa Corna, anche se nelle ultime ore ad attirare le attenzioni dei media è stata una coppia nota della tv italiana, quella formata dalla giornalista Rai Vittoriana Abate e dal politico Simone Billi. Ieri i due sono diventati ufficialmente marito e moglie e non hanno esitato a documentare tutto sui social. Tra gli invitati c'erano anche delle celebrities del mondo dello spettacolo, prima tra tutte Elisabetta Gregoraci, apparsa splendida in versione sirena.

Il look da cerimonia di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è reduce da un'estate in giro per l'Italia all'insegna del relax ma ora anche per lei è arrivato il momento di tornare alla normale quotidianità fatta di impegni lavorativi e serate casalinghe con Nathan (che da poco ha ricominciato la scuola). Dopo aver incantato tutti al Festival di Venezia, dove ha spaziato tra completi di pizzo bianco e abiti scultura, ieri si è concessa una serata con gli amici al matrimonio di Vittoriana Abate e Simone Billi. Per l'occasione non ha rinunciato al glamour, anzi, si è trasformata in una vera e propria sirena con un lungo abito dai dettagli scintillanti che si adegua alla perfezione al dress code da cerimonia.

Elisabetta Gregoraci al matrimonio di Simone Billi e Vittoriana Abate

Elisabetta Gregoraci con la scollatura gioiello

Per il matrimonio degli amici Elisabetta Gregoraci ha puntato sul rosa cipria, anche se a primo impatto il tessuto di seta lucido dà l'idea di essere bianco. Il modello scelto e una sinuosa sirena dalla silhouette fasciante con la gonna lunga, le spalline sottili e il bustier scintillante. All'altezza del seno, infatti, il vestito ha semplicemente uno strato di delicato tulle trasparente ma ricoperto di micro paillettes in total silver. Non sono mancate la stola in tinta, la clutch bag coordinata e una serie di gioielli preziosi in oro e diamanti, dai bracciali a cui non rinuncia mai al punto luce appeso al collo. Capelli lisci e sciolti, sorriso smagliante e fascino da vendere: Elisabetta ha rischiato di oscurare la sposa con la sua bellezza.