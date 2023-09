Elettra Lamborghini cambia look e torna al caschetto: perché non ha potuto donare i capelli tagliati Elettra Lamborghini è pronta per l’inizio dell’autunno: a pochi giorni dalla fine del suo tour ci ha dato un taglio ed è tornata al caschetto. Per quale motivo non ha potuto donare le ciocche tagliate come avrebbe voluto?

Elettra Lamborghini è tornata alla sua grande passione, la musica, e ora è alle prese con le ultime tappe del tour estivo Elettraton. Sui social, dove da sempre condivide un rapporto molto diretto e sincero con i followers, non esita a documentare tutti i dettagli dei concerti, dai look scelti per il palco agli allenamenti a cui si sottopone regolarmente per affrontare due ore di show ogni sera. Nelle ultime ore ha portato le loro attenzioni su una decisione non poco importante per la sua immagine: tagliare o no i capelli a pochi giorni dall'inizio dell'autunno? Dopo aver rivelato i suoi dubbi e aver poi mostrato quanto fossero cresciuti nel giro di pochi mesi, ha preso la sua decisione: ecco il risultato finale.

Il nuovo taglio di Elettra Lamborghini

Quale migliore occasione dell'inizio dell'autunno per cambiare look in modo drastico? È proprio quanto fatto da Elettra Lamborghini, che ha approfittato delle ultime tappe del tour per fare visita al parrucchiere di fiducia. Inizialmente non era convinta del "taglio netto", sui social ha spiegato di amare i capelli lunghi ma di trovarli anche molto scomodi, dunque alla fine, dopo aver rispolverato anche delle sue vecchie foto col caschetto, ha optato per una spuntatina drastica, così da poter affrontare i restanti concerti senza preoccuparsi troppo dell'acconciatura. La cosa che in pochi sanno è che con le ciocche tagliate avrebbe voluto sostenere qualche progetto benefico, il motivo per cui non ha potuto farlo? Lo ha spiegato lei stessa dicendo: "Volevo donarli ma meno di 25 cm non si può".

Elettra Lamborghini avrebbe voluto donare i capelli

Elettra Lamborghini con i capelli castano nocciola

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini ci dà un taglio, è da quando ha sposato Afrojack nel 2020 che ha cominciato a puntare sul caschetto, dicendo definitivamente addio alla chioma extra long che l'aveva sempre contraddistinta in passato.

Il nuovo taglio di Elettra Lamborghini

Oggi sfoggia un adorabile long bob leggermente scalato sul davanti e a tutte le fan che hanno paura di un cambio look tanto estremo consiglia: "Non c'è niente di più bello dei capelli sani. E tagliateli quei capelli che poi crescono anche più velocemente". La cantante ha aggiunto anche una piccola novità nel colore: ha reso la chioma più intensa con una tintura castano scuro nocciola, una delle nuance must-have dell'Autunno/Inverno 2023-24. In quante prenderanno ispirazione da Elettra per la prossima stagione?