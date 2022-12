Elettra Lamborghini a Dubai: si prepara a Capodanno con il tubino rosso ‘riciclato’ La cantante Elettra Lamborghini a Dubai ha sfoggiato un tubino arricciato nel colore tradizionale di Capodanno: vi sembra familiare?

A cura di Beatrice Manca

Il 2022 è agli sgoccioli e molte star sono già partite per festeggiare Capodanno fuori città o in mete esotiche. Elettra Lamborghini è volata a Dubai insieme al marito Afrojack: la coppia soggiorna nello spettacolare hotel Jumeirah Al Naseem e si sta godendo alcune giornate all'insegna del relax sotto il sole. Prima del veglione di San Silvestro, però, l'attendeva una serata speciale dove ha sfoggiato un abito riciclato, una scelta sostenibile che prende piede anche tra le fashion victim.

Elettra Lamborghini con l'abito rosso scollato

Elettra Lamborghini ha partecipato all'inaugurazione del nuovo ristorante del padre, Tonino Lamborghini, fasciata in un tubino rosso perfetto per Capodanno. Il rosso infatti è un antico portafortuna ed è associato alla vita e all'energia: secondo la tradizione un capo scarlatto assicura un nuovo anno ricco di soddisfazioni. Non solo: è uno dei colori preferiti di Elettra Lamborghini, che lo indossa spesso. La cantante a Dubai ha scelto un vestito rosso con maniche a tre quarti, con gonna a matita e una scollatura quadrata con un'arricciatura che esaltava le forme.

Elettra Lamborghini in Gaelle Paris

Elettra Lamborghini "ricicla" il look

Il vestito è un modello di Gaelle Paris: vi sembra familiare? Elettra Lamborghini lo aveva già sfoggiato nel 2020, poco dopo le nozze, con una chioma riccia e selvaggia. Questa volta ha scelto di completare il look con una parure scintillante, composta da bracciale e collana con ciondoli quadrifoglio, e ha lasciato i capelli mossi sulle spalle. La buona pratica di riusare gli stessi abiti a distanza di anni sta prendendo piede anche tra le star, nel segno della sostenibilità ambientale. Ma invece, per Capodanno, come ci stupirà l'esuberante artista?