È morto Francesco Trapani ex Ceo di Bulgari: si è spento a 68 anni dopo una lunga malattia

Il manager e imprenditore Francesco Trapani è morto a Roma dopo una lunga malattia. Aveva 68 anni, 30 dei quali passati alla guida della Maison Bulgari.

Il manager e imprenditore Francesco Trapani è morto a Roma ieri, nella sua abitazione. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Era un discendente della famiglia Bulgari (pronipote del fondatore Sotirio) e aveva diretto in prima persona l'azienda dal 1984 al 2014. Era infatti stato il Ceo della storica Maison fondata nel 1884 a Roma, oggi punto di riferimento del luxury system a livello globale, anche grazie ai sui mirati interventi. I funerali si svolgeranno a Roma presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme sabato 13 settembre 2025, alle ore 12:00.

Chi era Francesco Trapani ex Ceo Bulgari

L'ex amministratore delegato di Bulgari ha avuto un ruolo decisivo nella scalata dell'azienda, in cui era entrato nel 1984 a soli 28 anni. Da qual momento in poi il brand ha cominciato ad avere una connotazione sempre più rilevante a livello internazionale, culminata con la quotazione alla Borsa Italiana nel 1995. L'azienda è rimasta quotata in Borsa fino al 2011, perché l'anno successivo è subentrata l'acquisizione da parte del gruppo francese Lvmh, che detiene ancora oggi il controllo.

Al momento della quotazione l'organo amministrativo vedeva Paolo Bulgari presidente e Francesco Trapani come amministratore delegato. Dopo l'acquisizione, invece, Trapani è diventato responsabile del settore orologi e gioielli del colosso francese, succedendo a Philippe Pascal. Oltre alla quotazione in Borsa, è merito suo anche il progetto di diversificazione dell'azienda, cominciato nel 1990, anno dell'uscita una linea di profumi del brand.

Il progetto è andato avanti estendendo il raggio d'azione a diversi settori, anche quello dell'ospitalità, con l'apertura dei Bulgari Hotels and Resorts. Sotto la sua direzione, inoltre, si sono susseguite diverse aperture di negozi in tutto il mondo, consolidandosi nel mercato: New York, Milano, Osaka, Tokyo, Osaka, Singapore. Il manager ha lasciato il suo incarico di responsabile del settore orologi e gioielli nel 2014, proseguendo la carriera in ambito finanziario. Nel 2019 ha fondato Bluebell Active Equity Fund insieme a Marco Taricco e Giuseppe Bivona. Nel 2020 ha fondato il Gruppo Florence, di cui è divenuto presidente.

Il ricordo di Francesco Trapani

Jean-Christophe Babin, attuale CEO della divisione Lvmh Watches, ha diffuso un messaggio di cordoglio, una volta appresa la notizia della morte di Trapani. Lo ha ricordato come un uomo coraggioso, che ha mostrato grande spirito combattivo contro la sua malattia. Ne ha ricordato anche il grande impatto in azienda: "In soli tre decenni ha trasformato una piccola ma raffinata azienda italiana di gioielleria in un leader mondiale nel settore dei gioielli, ma anche degli orologi e dell’alta ospitalità. Quest’ultima è stata una delle mosse più visionarie di sempre".