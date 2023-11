Draco, cosa significa il nome del primo figlio di Shiva e Laura Maisano Shiva, il rapper detenuto a San Vittore per tentato omicidio, è diventato papà, la compagna Laura Maisano ha messo al mondo il suo primo figlio. Per quale motivo il piccolo è stato chiamato Draco?

A cura di Valeria Paglionico

Shiva e la compagna Laura Maisano sono diventati genitori: ieri è nato il loro primo figlio e lo hanno chiamato Draco. Il rapper ha però potuto celebrare solo a distanza la lieta notizia, attualmente è infatti detenuto nel carcere di San Vittore con l'accusa di tentato omicidio nei confronti dei sostenitori del suo collega e avversario Rondo Da Sosa Ad annunciare l'arrivo del piccolo sono stati i suoi amici e produttori musicali Leon_Vende e Simone Biasi, che hanno reso omaggio al neo-papà sparando fuochi d'artificio proprio fuori dalla casa circondariale milanese. Lui non ha avuto il permesso di uscire dalla cella per assistere al parto e in una lettera non ha esitato a scrivere "Questa è la peggiore condanna". Per quale motivo i due neo-genitori hanno scelto un nome tanto originale per il loro primogenito? Ecco cosa significa.

Le origini del nome Draco

Draco è un nome di origine greca, Δρακων (Drakon), letteralmente significa "Drago, serpente". Nel VII secolo A.C. era il nome di un legislatore ateniese, per la precisione il primo legislatore dell'antica Atene di cui siano pervenute le leggi. Successivamente è stato poi usato anche per fare riferimento a una costellazione dell'emisfero settentrionale. In tempi recenti, invece, ha identificato uno dei personaggi della saga cinematografica di Harry Potter, Draco Malfoy della casata dei Serpeverde, ovvero una delle quattro case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

La lettera scritta da Shiva a suo figlio

Il riferimento nella canzone di Shiva

Per quale motivo il rapper Shiva e la compagna hanno scelto un nome tanto originale per il loro primogenito? Al momento non hanno rilasciato nessuna dichiarazione sulla questione. Potrebbe trattarsi di un omaggio alla saga di Harry Potter, anche perché il cantante aveva citato il protagonista del film nella sua canzone intitolata “100 OPS”. Il testo del brano recita: “Giuro non sono Malfoy ma nel mio back teniamo un draco”. Attraverso la metafora Shiva avrebbe voluto fare riferimento a un’arma, quasi sicuramente una variante del Kalashnikov in vendita commerciale negli Stati Uniti. Esiste anche una seconda possibilità legata all'astronomia: il nome Draco potrebbe essere stato scelto per la costellazione del Drago, un simbolo di forza, determinazione e coraggio.