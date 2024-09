video suggerito

Dove si trova il campo di basket costruito in una grotta Giocare a basket dentro a una grotta, in un’atmosfera magica, con il rettangolo di gioco che è protetto dalle pareti rocciose: ecco dove si trova questo playground unico al mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Quando pensiamo a un campo da basket la nostra immagine vola rapidamente a quelli che vediamo in tv o a quelli in cui alcuni di noi giocano o hanno giocato nelle loro città. Un rettangolo in un parco o in uno spazio all'aria aperta oppure un classico playground statunitense. Il campo da basket più suggestivo al mondo, però, non è nemmeno lontanamente simile a questi esempi perché si trova in una grotta, protetto da grandi massi rocciosi. Uno spettacolo unico non soltanto per gli appassionati della palla a spicchi ma anche per chiunque sia affascinato dai luoghi spettacolari sparsi in tutto il mondo.

Com'è fatto il campo da basket dentro la grotta

Il campo da basket che si trova all'interno di una grotta è uno spettacolo mozzafiato. Illuminato artificialmente, per rimediare al buio che caratterizza l'ambiente della caverna, si trova in Cina nel villaggio di Xinchun, tra le montagne della contea di Nayong nella provincia di Guizhou. In una grotta profonda è stato costruito questo rettangolo verde e rosso, frequentato dai residenti della zona. Il Guizhou è un territorio prevalentemente montuoso, con tante grotte e un territorio carsico dunque è molto difficile trovare una zona pianeggiante dove progettare un campo da basket.

Questo campo è stato costruito nel 2018 ed è costato 34.590 dollari:la somma è stata raccolta tra i residenti del paese e con il supporto di un fondo del governo. Già negli anni Cinquanta i residenti avevano provato a costruire un primo campo su un territorio piuttosto fangoso. Il campo nella grotta, invece, è un vero e proprio impianto con tanto di spalti. Inoltre, il campo da basket viene utilizzato anche dai residenti per ripararsi dal grande caldo o dal freddo, perché è un luogo fresco in estate e caldo e riparato in inverno.

