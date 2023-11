Dove Cameron, dai capelli neri al caschetto biondo: gli hair look della nuova fiamma di Damiano David Dove Cameron sembra essere la nuova fiamma di Damiano David, il cantante dei Maneskin. I due sono stati paparazzati mano nella mano a Sidney, apparendo sorridenti e affiatai. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla meravigliosa attrice che ha conquistato il sex symbol.

Nelle ultime ore si parla molto di Dove Cameron, l'attrice statunitense diventata famosa su Disney Channel. Questa volta, però, i successi professionali non c'entrano nulla: è stata paparazzata sulla celebre Bondi Beach di Sidney in compagnia di Damiano David, il frontman dei Maneskin. Era dallo scorso settembre che si parlava di una presunta relazione tra loro, per la precisione da quando lei era stata avvistata al concerto al Madison Square di New York, ma solo nelle ultime ore è stata confermata dagli scatti "rubati". Certo, nessuno dei due ha rilasciato dichiara sulla questione, ma le effusioni pubbliche hanno lasciato poco spazio ai dubbi. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Dove, la donna che ha conquistato il cantante romano.

Dove Cameron

I successi di Dove Cameron

Dove Cameron ha 27 anni, è diventata famosa col doppio ruolo di Liv e Maddie nella sitcom omonima di Disney Channel, interpretazione che le ha permesso di vincere un Daytime Emmy Award come "Miglior interprete nella programmazione per bambini".

Dove Cameron ai Billboard Music Awards 2022

Popolare su TikTok, ha ottenuto anche molto successo in campo musicale, tanto da essere entrata nella Billboard Hot 100 col singolo Boyfriend. Il suo vero nome è Chloe Celeste Hosterman, nel 2011 ha poi scelto Dove (Colomba) come nome d'arte, vezzeggiativo con cui la chiamava il padre, morto proprio in quell'anno quando lei aveva 15 anni. Ha dichiarato di essere bisessuale e femminista, prima di Damiano è stata fidanzata prima col collega Ryan McCartan, poi con Thomas Doherty, incontrato sul set di Descendants 2.

L'attrice con i capelli rossi

Lo stile dark di Dove Cameron

Profondi occhi verdi, fluenti capelli scuri e viso di porcellana: Dove Cameron è un'indiscussa icona di bellezza dall'animo ammaliante e sensuale. Predilige lo stile dark fatto di maxi trench di pelle, collant coprenti abbinati a zeppe e lunghi e sinuosi abiti neri che lasciano la schiena nuda, anche se non disdegna i minidress colorati e i completi rosso fuoco.

Dove Cameron

Con Damiano condivide la passione per i tatuaggi, anche se a differenza sua preferisce quelli mini che si intravedono appena. Il primo lo ha fatto a soli 14 anni (senza il permesso della mamma), poi una volta diventata maggiorenne ha dato libero sfogo alla sua creatività. Ha dedicato diversi tattoo agli ex fidanzati Thomas Doherty e Ryan McCartan ma anche ai successi professionali, al padre deceduto e alle sue passioni: in tutto ne conta più di 15 sparsi su tutto il corpo, dalla spalla ai piedi.

Dove con la frangia dritta

La passione di Dove Cameron per i cambi look

A contraddistinguere lo stile di Dove Cameron sono anche i continui cambi look. Ama cambiare spesso acconciatura, spesso servendosi anche di audaci parrucche colorate, rendendo così la trasformazione hair ancora più estrema.

Dove col cashetto biondo

Solitamente porta i capelli lunghi e ondulati ma spazia tra pieghe sciolte, code di cavallo alte e micro treccine in stile anni '90.

Bob e frangia

Tagli netto, scalature estreme, tinture rosso mogano, frangette mini: l'attrice non ha paura di osare in fatto di chioma, tanto da aver provato anche dei caschetti cortissimi sia mori che biondo platino. Linea di eye-liner lunga e marcatta, rossetto fiammante e accessori rock: Dove col suo stile glam&goth sembra essere la compagna perfetta per Damiano dei Maneskin.