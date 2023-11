Diletta Leotta pubblica una foto della madre da giovane, la somiglianza è evidente La conduttrice per il compleanno della madre ha postato un’immagine che le ritrae assieme trent’anni fa. Le due sono identiche.

Ofelia Castorina e Diletta Leotta

La foto sembra essere la stessa, anche se scattata a 30 anni di distanza. Diletta Leotta posta un'immagine su Instagram che ritrae la madre, Ofelia Castorina, mentre la tiene in braccio da bambina e la somiglianza tra le due è evidente. "Buon compleanno alla madre e nonna più forte e più dolce. Auguri mami", scrive la presentatrice sotto il tenero scatto pubblicato sui social. Una dedica che dimostra il legame forte e affiatato che unisce le due, che appaiono spesso assieme. Oltre all'immagine nostalgica, la giornalista sportiva ha postato anche una serie di foto più recenti assieme alla madre, in ultima una che la ritrae con un'altra bambina, la nipotina Aria, nata lo scorso agosto, prima figlia di Diletta Leotta e del calciatore tedesco Loris Karius.

Ofelia Castorina con la nipote Aria

Ofelia, una nonna giovanile

Non sembra essere passato molto tempo tra i due scatti, Ofelia Castorina mantiene un aspetto giovanile anche mentre stringe tra le braccia la nipote, dimostrando gli anni non l'hanno minimamente scalfita. Quel che è certa è la somiglianza tra madre e figlia, che sembrano due gocce d'acqua. Dai lineamenti all'espressione del viso, fino ai lunghi capelli biondi, Diletta Leotta è identica alla madre da giovane. Una cosa che si era notata già al compleanno di Leotta, quando ha posato assieme alla madre per uno scatto con un look coordinato, che esaltava ancora di più la somiglianza tra le due.