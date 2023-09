Diletta Leotta e nonna Ofelia: mamma e figlia come sorelle nella prima foto dopo la nascita di Aria Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta? Si chiama Ofelia ed è comparsa nelle foto del compleanno della conduttrice, facendo la sua prima apparizione pubblica in versione nonna.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma da meno di un mese ma sembra essere già tornata in splendida forma. Ha partorito la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, il 16 agosto, ovvero nel giorno del suo stesso compleanno, ma non per questa ha rinunciato alla maxi festa con le persone care, l'ha semplicemente rimandata. Lo scorso weekend la conduttrice è stata lieta di organizzare uno spettacolare party, così da celebrare sia i 32 anni che l'arrivo della bimba. Tra gli invitati non c'erano solo diversi volti noti dello spettacolo, prima tra tutte Michelle Hunziker, ma anche mamma Ofelia (appena diventata nonna).

Ofelia Castorina, la prima foto da nonna

Non è la prima volta che Diletta Leotta posa con la mamma Ofelia Castorina, già in passato aveva dimostrato di condividere con lei un rapporto speciale e affiatato, ma solo di recente si è servita dei social per mostrare ai fan la sua prima foto in versione nonna. Sarà perché l'arrivo di un nipote è sempre una gioia per una famiglia o perché semplicemente non teme affatto il tempo che passa, ma la cosa certa è che Ofelia sta affrontando la "nonnitudine" in forma smagliante. Capelli biondi perfettamente in piega, make-up curato nei minimi dettagli e viso liscio: Diletta e sua mamma potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle.

Diletta Leotta, Ambra Manola e Ofelia Castorina

I look coordinati di mamma e figlia

Diletta e Ofelia da sempre si somigliano in modo impressionante ma ora hanno pensato bene di esaltare ancora di più il dettaglio con dei look coordinati. Per il suo party di compleanno la conduttrice ha puntato sullo stile dark ma con un tocco sparkling con un paio di sandali gioiello, la mamma l'ha "imitata" scegliendo un outfit total black molto simile al suo. Ha infatti indossato un tubino fasciante ma con le spalline larghe, arricchito da una cascata di collane gold decorate con delle mini perle bianche. Al motto di "Happy birthday my love", Ofelia ha celebrato la giornata speciale della figlia anche sul suo profilo, incantando tutti con il suo fascino irresistibile.

Leggi anche Diletta Leotta neomamma in rosso: in tuta e ciabatte per la passeggiata con Aria

https://www.instagram.com/dilettaleotta/