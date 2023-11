Diletta Leotta a Dubai con la borsa di lusso: la mini bag costa quasi 30mila euro Diletta Leotta è appena tornata da Dubai ma ha postato ora le foto della sua ultima sera in vacanza. In quanti sanno quanto costa la sua mini borsa color ghiaccio?

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è appena tornata da Dubai e ora sta lentamente riprendendo la normale quotidianità fatta di impegni lavorativi e vita da mamma. Complici alcuni giorni liberi dopo la recente trasferta a Siviglia, ha però approfittato dello scorso weekend per organizzare una vacanza in famiglia, riunendosi al compagno Loris Karius insieme alla piccola Aria. I due si sono incontrati nel luogo in cui proprio qualche mese fa si erano mostrati in pubblico dopo l'annuncio della gravidanza della conduttrice, ma questa volta con la bimba tra le braccia, dando vita a un dolcissimo ritratto genitori-figlia. Quale migliore occasione dell'ultima sera in vacanza per sfoggiare una chicca che farà impazzire i fashion addicted più incalliti?

Diletta Leotta con le scarpe di cristallo

Non è la prima volta che Diletta Leotta attira tutti i riflettori su di sé col suo stile glamour, anzi, ogni volta che appare in pubblico dimostra di essere una vera e propria icona fashion. L'avevamo lasciata tra abiti da ballerina di flamenco e look in pieno stile anni 2000, oggi la ritroviamo posare sullo sfondo di Dubai in versione dark e sensuale. Per l'ultima sera di vacanza ha indossato un lungo tubino total black, un modello che le ha fasciato la silhouette con la gonna alla caviglia, le maniche lunghe e una scollatura generosa arricchita da due laccetti incrociati sul seno. A completare il tutto non è mancato il tocco sparkling: un paio di slingback col tacco a spillo tempestate di cristalli silver firmate Le Silla. Il loro prezzo? Sul web vengono vendute a 832 euro.

Diletta Leotta con scarpe Le Silla

La mini bag di Diletta Leotta

A fare la differenza nel look vacanziero di Diletta Leotta è stata però la borsa. Gli appassionati l'avranno sicuramente riconosciuta fin dal primo sguardo: si tratta di una mini Kelly bag di Hermès declinata in una versione in pelle color ghiaccio.

La mini Kelly bag di Hermès

Per essere precisi si tratta della Chèvre Mysore Blu Brume, è realizzata a mano in pelle chèvre Mysore ed è perfetta per aggiungere un piccolo tocco di stile a ogni tipo di outfit. Certo, date le dimensioni contenute, riesce a contenere solo telefono, portacarte e rossetto, ma tanto basta per essere super glamour. Quanto costa questa chicca extra lusso? Sugli e-commerce di moda viene venduta solo di seconda mano e il prezzo offerto è di 26.980 euro.