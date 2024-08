video suggerito

Diamante da 2500 carati trovato in Botswana: è uno dei più grandi al mondo In Botswana è stato rinvenuto un diamante da 2500 carati: una scoperta sensazionale dal valore ancora tutto da definire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il diamante | Foto Lucara Diamond

Un diamante della dimensione di una mano. Un incredibile pietra preziosa da 2500 carati è stata estratta in una miniera del Botswana, il Paese africano in cui vengono rinvenuti più diamanti. Ad annunciarlo è stata la società mineraria canadese Lucara, che sui suoi canali social ha condiviso le immagini impressionanti della grande pietra.

Perché quello rinvenuto in Botswana non è il diamante più grande al mondo

Il diamante estratto nella miniera di Karowe, uno dei siti minerari più noti del Paese, vanta 2492 carati: per comprendere meglio, un gioiello è davvero prezioso anche se conta pochissimi carati. Si tratta di uno dei più grandi diamanti grezzi mai scoperti, come sottolinea l'azienda in un comunicato. La presidenza del Botswana ha poi aggiunto che è il diamante più grande mai estratto nel Paese e si avvicina ai carati di quello che, fino a ora, è considerato il più grande diamante al mondo, il Cullinan, che vanta 3100 carati ed è stato estratto a inizio Novecento in una miniera del Sud Africa.

Del diamante grezzo ancora non è possibile stabilire il valore in termini economici. Basti pensare, però, che pochi anni fa era stato venduto all'asta il diamante nero più grande al mondo (555 carati) per un totale di 5 milioni di euro. Nel pomeriggio di giovedì 22 agosto è previsto un incontro con il presidente del Botswana Mokgweetsi Masisi a cui verrà consegnato il prezioso diamante. Per il Paese africano i diamanti costituiscono la principale fonte di reddito, visto che l'industria mineraria è una delle più floride del mondo. Una scoperta davvero incredibile per il mondo delle pietre preziose e che lascia di stucco anche tantissimi appassionati di alta gioielleria.