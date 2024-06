video suggerito

Qual è la pietra preziosa destinata a prendere il posto dei diamanti I diamanti stanno diventando sempre più rari e preziosi ma per fortuna esiste un'alternativa ugualmente scintillante: si tratta degli spinelli, delle gemme uniche nel loro genere destinate a prendere il posto delle pietre considerate le "Big four".

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre creduto che i diamanti fossero le pietre preziose più desiderabili al mondo? Sebbene fino ad oggi sia stato così, presto le cose potrebbero cambiare. Ai "Big four" del settore, ovvero diamanti, smeraldi, rubini e zaffiri, ora sta per aggiungersi anche lo spinello, un minerale limpido e scintillante nato dall'unione di ossido di magnesio e alluminio, disponibile in una vasta gamma di colori in natura e che da qualche tempo a questa parte ha visto il suo valore aumentare in modo davvero vertiginoso.

Perché gli spinelli sono stati confusi sempre con i rubini

Famosi per essere le gemme preferite dei sovrani Mughal, gli spinelli possono essere trovati in Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Afghanistan, Tagikistan e in alcuni paesi africani, la loro particolarità? Ogni pietra ha un colore diverso, dal blu vivido al rosso, fino ad arrivare al verde, al viola e al grigio scuro. Fino al XVIII secolo gli spinelli non erano stati ancora identificati e non di rado sono stati confusi con i rubini (ad esempio uno dei rubini della Imperial State Crown di casa Windsor in realtà è uno spinello). I più desiderati sono quelli rossi della Birmania e quelli rosa del Tagikistan, che in alcuni casi arrivano anche a un valore di 25.000 dollari al carato.

Quanto valgono queste gemme

Il motivo per cui gli spinelli sono diventati improvvisamente più cari? L'aumento dei prezzi delle gemme definite "Big four" ha fatto sì che gli acquirenti si mettessero alla ricerca di alternative non convenzionali, rendendo questa pietra simile al rubino super richiesta e dunque sempre più rara. Nel 2016 la gioielliera Olivia Young di Ouroboros ha venduto un anello con spinello rosso 6.000 sterline ma lo scorso anno per sostituirlo il cliente ha dovuto sborsare ben 30.000 sterline: questa è la prova del fatto che lo spinello sta aumentando sia in termini di desiderabilità che di valore, tanto da essere destinato a diventare prezioso proprio come i diamanti. Insomma, questa pietra vedrà presto la sua popolarità esplodere ma, essendo disponibile solo in quantità limitate, sarebbe bene acquistarne una il prima possibile.